Finale dell’Isola dei famosi 2024 e andiamo quindi a scoprire chi è il vincitore dell’edizione. Vediamo inoltre come si è svolta tutta la puntata.

Chi ha vinto l’Isola dei famosi 2024

Siamo arrivati alla conclusione dell’Isola dei famosi 2024, infatti questa sera, mercoledì 5 giugno, va in onda la Finale. La conduttrice Vladimir Luxuria decreta il vincitore di quest’anno e il risultato i naufraghi lo scoprono mentre si trovano in Honduras.

Infatti da alcuni anni, i concorrenti non tornano più in Italia per l’ultima puntata, ma continuano ad essere in Honduras. E hanno dovuto superare anche alcune prove e televoti per arrivare alla fine.

Il primo televoto è quello che è stato aperto dopo la puntata di domenica scorsa e che vede scontrarsi Aras ed Edoardo Franco. Chi è stato eliminato tra i due? Il primo eliminato è risultato essere Edoardo Franco. Successivamente Samuel Peron è tornato in gioco, come già annunciato.

La Finale dell’Isola dei famosi 2024 è andata avanti con una prova tra i 5 finalisti vinta da Edoardo Stoppa. Lui ha quindi scelto il primo naufrago da mandare al televoto e ha scelto Artur, il quale ha scelto Samuel Peron.

