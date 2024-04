Chi è Elenoire Casalegno? Età, altezza, vita privata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Chi è

Conduttrice molto stimata, nel 2024 è a L’Isola dei Famosi con un ruolo speciale: quello di opinionista. Conosciamo meglio insieme chi è Elenoire Casalegno e tutte le curiosità che la riguardano come: età, altezza, vita privata, compagno e Instagram.

Chi è Elenoire Casalegno

Nome e Cognome: Elenoire Casalegno

Data di nascita: 28 maggio 1976

Luogo di nascita: Savona

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: conduttrice, attrice, opinionista e showgirl

Fidanzato: Elenoire ha un fidanzato di nome Andrea

Figli: Elenoire ha una figlia di nome Swami

Tatuaggi: Elenoire ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @elenoirec

Elenoire Casalegno età, altezza e biografia

Che origini ha Elenoire Casalegno e qual è la sua età? Nata a Savona il 28 maggio 1976, Elenoire è nata da una famiglia di origini torinesi. La sua età oggi è di 47 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli.

Quanto è alta la Casalegno? La sua altezza corrisponde a 1 metro e 83 centimetri circa. Non conosciamo invece il peso.

Per quanto riguarda ancora la sua biografia, possiamo dire che a 18 anni si è trasferita a Ravenna perché sognava di fare il magistrato, ma il suo percorso ha preso una piega differente.

Grazie a un’amica che l’ha spronata, Elenoire ha partecipato a un concorso per aspiranti modelle ed è stata subito ingaggiata. Questo le ha subito aperto le strade nel mondo dello spettacolo.

Vita privata

Capitolo vita privata. Chi è il compagno di Elenoire Casalegno e quanti figli ha?

Attualmente, dal 2019, la conduttrice è impegnata con un broker finanziario di nome Andrea. Ma in passato ha avuto storie molto nome. Pensiamo agli anni ’90 quando è stata impegnata sentimentalmente con il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Poi la relazione con J-Ax e, a seguire, la storia d’amore con Dj Ringo. Insieme hanno avuto una figlia nel 1999 di nome Swami. Terminato anche questo rapporto nel 2001 Elenoire Casalegno ha avuto un flirt prima con Francesco Facchinetti e poi con Matteo Cambi.

Dal 2002 al 2009 ha avuto una storia con il cantante Omar Pedrini, poi nel 2014 ha sposato l’ex direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi. Si sono separati però nel 2017.

Dove vive? Elenoire Casalegno vive a Milano. E tra le altre curiosità sappiamo che è una grande tifosa dell’Inter.

Dove seguire Elenoire Casalegno: Instagram e social

Facebook, Instagram e Twitter sono i canali ufficiali su cui poter seguire più da vicino Elenoire Casalegno. La conduttrice ha un buon seguito in tutte e tre le piattaforme.

Nei suoi account aggiorna i fan con foto e video che la vedono protagonista. Che si tratti di selfie, foto realizzate da fotografi o spunti di riflessione, il suo profilo è sempre molto variegato. E non mancano i complimenti da parte dei suoi ammiratori.

Carriera

Sognava di fare il magistrato, ma la carriera di Elenoire Casalegno ha preso una piega totalmente differente nel tempo. Dopo essersi fatta conoscere come modella, ha fatto gavetta pian piano nel ruolo di conduttrice di diversi programmi televisivi, così come opinionista e concorrente.

Tra i progetti più recenti, nel 2024 la troviamo inviata de L’Isola dei Famosi.

Film con Elenoire Casalegno

Tra cinema, TV e teatro, ma anche volto pubblicitario, dove abbiamo visto Elenoire Casalegno?

La conduttrice ha realizzato un cameo in Paparazzi di Neri Parenti nel 1998. Poi ha avuto una parte in Raccontami una storia nel 2006.

Programmi TV

Sono davvero tanti i programmi che hanno visto Elenoire Casalegno protagonista degli anni. A partire da The look of the year nel 1994, dove ha vinto al ruolo di conduttrice nel 2014.

Ma sono davvero tanti i programmi tra Rai e Mediaset dov’è stata conduttrice e molto altro. Pensiamo per esempio al Festival di Castrocaro, così come a Sipario del TG4 o il ruolo di guest star in Buona la prima! Su Italia 1.

E ancora tante altre trasmissioni hanno potuto beneficiare della sua presenza nel corso degli anni anche come opinionista. Pensiamo per esempio a Segreti e delitti su Canale 5 nel 2014-2015, o anche la sua conduzione al LoveMi di Fedez. Di seguito abbiamo raccolto alcuni dei più iconici.

Mai dire Gol

Nel 1997 Elenoire Casalegno l’abbiamo vista alla conduzione di Mai dire Gol.

Festivalbar

Successivamente, sempre nello stesso anno, la conduttrice è stata al timone del Festivalbar, sempre su Italia 1.

Pressing

Nella medesima rete, dal 1997 al 1999 ha avuto modo di arrivare alla conduzione di Pressing.

Scherzi a parte

Ma non è finita perché nello stesso periodo e nello stesso canale ha avuto modo di arrivare anche a condurre Scherzi a parte.

Grande Fratello Vip

Di rilievo, tra gli altri programmi, nel 2016 segnaliamo la sua partecipazione come concorrente del Grande Fratello Vip. Iconica la sua lite con Valeria Marini in cucina.

Vite da copertina

Dal 2019 al 2020 Elenoire Casalegno ha condotto Vite da copertina su TV8.

Battiti Live: MSC Crociere

Su Italia 1 nel 2022 ha avuto modo di condurre Battiti Live, direttamente dalla MSC Crociere.

La Vita in Diretta

Nel 2023/2024 l’abbiamo vista nel ruolo di opinionista del tavolo de La Vita in Diretta, ospite di Alberto Matano.

Elenoire Casalegno a L’Isola dei Famosi

Che fine ha fatto Elenoire Casalegno? Nel 2024 troviamo la conduttrice protagonista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il suo ruolo è quello di inviata speciale in Honduras.

Ha come compito quello di raccontare le vicende dei naufraghi passo passo in questo percorso.

Chi conduce L’Isola del Famosi 2024? Alla conduzione troviamo Vladimir Luxuria. Opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Sappiamo infine chi sono tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi? A far parte del cast di questa edizione del reality show di Canale 5 troviamo i seguenti naufraghi.

A partire dalla lista delle donne troviamo: Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Khady Gueye, Luce Caponegro, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi e Valentina Vezzali.

Mentre invece tra gli uomini citiamo la presenza di: Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Samuel Peron.