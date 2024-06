Terra Amara colpisce ancora! Aras vince l’Isola dei famosi

NEWS

Debora Parigi | 6 Giugno 2024

isola dei famosi 2024

Dopo prove, televoti ed eliminazioni siamo arrivati alla finalissima dell’Isola dei famosi 2024. Sono rimasti in gioco due naufraghi, due uomini, cioè Samuel Peron e Aras. Chi ha vinto il reality? Andiamo a scoprire il risultato e cosa è accaduto.

Ecco chi è il vincitore dell’Isola dei famosi 2024 e la classifica

Questa sera, mercoledì 5 giugno, è andata in onda la Finale dell’Isola dei famosi 2024. Come sappiamo i finalisti erano Alvina, Edoardo Stoppa, Artur, Aras, Edoardo Franco e Samuel Peron rimasto in solitaria senza che gli altri lo sapessero.

Il primo verdetto è arrivato con il televoto aperto domenica scorsa tra Edoardo Franco e Aras e a vincere è stato l’attore. Un secondo televoto ha visto l’eliminazione di Artur e poi col terzo televoto è toccato ad Alvina.

Rimasti in tre, la vittoria della prova ha portato Samuel Peron in finalissima. Così al televoto flash sono finiti Edoardo Stoppa e Aras, ma il pubblico ha deciso di eliminare l’ex inviato di Striscia la notizia.

E così eccoci alla finalissima tra Samuel Peron e Aras, scelta anche questa volta dal pubblico con un televoto. E così il vincitore dell’Isola dei famosi 2024 è Aras che è riuscito a battere anche il super favorito Samuel. Queste le percentuali di preferenza: Aras 69% e Samuel 31%. Aras ha deciso di devolvere il suo montepriemi alla fondazione in memoria di Giulia Cecchettin.

Questa è quindi la classifica finale del reality:

Aras Samuel Edoardo Stoppa Alvina Artur Edoardo Franco

Anche questa edizione dell‘Isola dei famosi è finita, ma non sappiamo se il reality andrà in onda anche il prossimo anno.