1 Alessandro lascia L’Isola dei Famosi?

Uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi, forse tra quelli più amati, è proprio Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen di Pietro, infatti, con la sua semplicità è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori e anche quello dei naufraghi. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, però, proprio lui potrebbe decidere di abbandonare il reality prima del tempo. Come sappiamo, infatti, lo show è stato prolungato. Sarebbe dovuto terminare a maggio ma l’ultima puntata è stata spostata al 27 giugno visto il successo negli ascolti.

Come successo per il GF Vip, però, anche i naufraghi devono scegliere se rimanere oppure andarsene. Pare, infatti, che stiano dovendo decidere se firmare un nuovo contratto oppure no. Solo così potranno proseguire la loro esperienza in Honduras. Fatto sta, però, che Alessandro vorrebbe lasciare il gioco. Non si sanno i motivi presunti, ma questo è ciò che riporta l’influencer. Questo ciò che ha scritto:

Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto Isola. Per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo.

Staremo a vedere quello che accadrà. Questo amico riuscirà a convincere Alessandro a non abbandonare L’Isola dei Famosi? Lo scopriremo soltanto stasera. Non ci resta che attendere. Anche se adesso sembra aver frenato l’interesse, nelle scorse settimane il giovane naufrago sembrava voler approfondire la conoscenza di Maria Laura De Vitis. Questo, però, non ha fatto molto piacere a Carmen:

Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Maria Laura per capire se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così. Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro!’. Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio io mi arrabbio sul serio, parola mia.

