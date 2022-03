Chi è Alessandro Iannoni? Età, vita privata e Instagram

Tutte le informazioni su Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, la sua età, la biografia, gli studi, la vita privata, la famiglia e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Alessandro Iannoni

Nome e cognome: Alessandro Iannoni

Data di nascita: giugno 2001

Luogo di nascita: Roma

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: 1,83 m

Peso: 70 kg

Professione: studente

Genitori: Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni

Sorella: Carmelina Iannoni

Fidanzata: dovrebbe essere fidanzato con una ragazza di nome Ginevra

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @iannoni.alessandro

Alessandro Iannoni età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Alessandro Iannoni, figlio della showgirl Carmen Di Pietro, quanti anni ha e la sua biografia. Nato a Roma nel 2001, non conosciamo la sua data di nascita esatta. Sappiamo che è nato a fine giugno, quindi ha 20 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. La sua altezza è di 1,83 m e il suo peso è di 70 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, come detto sua madre è Carmen Di Pietro e suo padre si chiama Giuseppe Iannoni. I suoi genitori non stanno più insieme e non sono mai stati sposati. Ma oltre a lui, chi sono e quanti figli ha Carmen Di Pietro? In totale la showgirl ha due figli. Quindi oltre ad Alessandro, ha un’altra figlia che si chiama Carmelina. Lei è la sorella minore di Alessandro.

Vita privata

Non abbiamo tantissime informazioni riguardo la vita privata e sentimentale di Alessandro Iannoni. È un ragazzo molto riservato e sui social non posta molti contenuti. Dovrebbe avere ancora una fidanza che si chiama Ginevra.

Possiamo raccontarvi che all’età di 18 anni sua madre l’ha mandato via di casa. Fu proprio Carmen Di Pietro a raccontarlo a Pomeriggio Cinque. Rivelò che con la maggiore età avrebbe mandato il figlio via da casa in modo che non diventasse troppo “bamboccione” e che farà lo stesso anche con la figlia più piccola. Alessandro ha confermato questa storia dicendo che quando ha compiuto 18 anni ha trovalo le valigie fuori dalla porta.

Nonostante questa scelta di farlo crescere e arrangiarsi da solo, la Di Pietro certe volte ha un atteggiamento molto protettito nei confronti del figlio Alessandro Iannoni. Infatti non gli aveva fatto nemmeno prendere la patente per paura di incidente. Sembra però che ora lui l’abbia presa.

Dove seguire Alessandro Iannoni: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Alessandro Iannoni, possiamo seguirlo sui social. Vi segnaliamo allora il suo profilo Instagram che ha poco più di 5 mila follower.

Come detto, è un ragazzo molto riservato e quindi sui social non ci sono molti contenuti. Il post più vecchio è del 2019 in occasione del suo 18° compleanno. Ma non mette molte foto.

Lavoro e carriera

Alessandro Iannoni è uno studente universitario. Frequenta la facoltà di Economia e Business presso la Luiss Guido Carli di Roma. Essendo figlio di Carmen Di Pietro, è apparso in alcuni programmi televisivi, soprattutto per interviste.

Le Iene

Nel 2019 Alessandro Iannoni è stato complice del programma Le Iene per uno scherzo alla madre Carmen Di Pietro. La showgirl si è sottoposta a vari interventi chirurgici e il programma di Italia 1 ha voluto testare la sua tolleranza davanti ad una decisione simile da parte del figlio. Alessandro, infatti, ha fatto finta di volersi sottoporre ad un intervento per allungare il proprio membro maschile. La Di Pietro ebbe una reazione di disperazione totale. Se la prese con il medico-attore, distruggendo anche lo studio, e anche con la fidanzata Ginevra accusandola di averlo spinto a fare l’intervento.

Alessandro Iannoni a L’Isola dei famosi 2022

Dal 21 marzo parte L’Isola dei famosi 2022 che porta i naufraghi di nuovo in Honduras. Qui i vip dovranno dimostrare di cavarsela nella sopravvivenza e anche di convivere in una situazione di disagio con altre persone a loro sconociute. Tra i naufraghi c’è anche Alessandro Iannoni in coppia con la madre Carmen Di Pietro. Hanno deciso di partire insieme perché in due è più stimolante. Prima di partire hanno dichiarato:

“Il nostro punto di forza è che siamo testardi, invece il punto debole è che vogliamo avere ragione entrambi. In passato abbiamo già viaggiato insieme ed è stato un disastro. Siamo bravi ad andare avanti senza guardare indietro e portiamo con noi dei pupazzi. Torneremo a casa con il ricordo di una bella esperienza”.

Vediamo quindi gli altri naufraghi…

I concorrenti de L’Isola dei famosi 2022

Per il 2022 L’Isola dei famosi ha fatto qualche cambiamento. Ci sono due gruppi: le coppie e i single. A tal proposito, vediamo chi sono i naufraghi in gara:

Alla conduzione troviamo ancora una volta Ilary Blasi che ha in studio come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ritorna come inviato dall’Isola Alvin.

Il percorso di Alessandro Iannoni a L’Isola dei famosi 2022

Il percorso di Alessandro Iannoni come naugrafa de L’Isola dei famosi inzia lunedì 21 marzo 2022 partecipando al reality in coppia con la madre Carmen Di Pietro.



