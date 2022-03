1 Alvin positivo al Covid-19

Manca meno di una settimana e finalmente partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Alla conduzione troveremo ancora Ilary Blasi e ci sono grosse novità per quanto riguarda gli opinionisti. Dopo lo scorso anno, infatti, c’è stato un ‘cambio della guardia’ e a sedere sulle poltrone vedremo Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato in Honduras sarà invece Alvin.

Una notizia delle ultime ore, come riferisce TV Blog, riguarda proprio Alvin. Stando a quanto riportato dal sito, infatti, sarebbe risultato positivo al Covid-19. Ora come dunque non partirà per l’Honduras e si attendono nuovi tamponi per capire cosa accadrà e come muoversi:

“Alvin, l’inviato in Honduras di Ilary Blasi infatti è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi, a questo proposito sono attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore”.

Ma adesso che cosa succede se Alvin non partirà per l’Isola dei Famosi e sarà del tempo in attesa della guarigione? A rivelarlo è sempre TV Blog. Sembrerebbe che al suo posto, in caso di necessità, potrebbe arrivare Vladimir Luxuria:

“Al suo posto, come soluzione di emergenza qualora Alvin non si negativizzasse, distaccata dal ruolo di opinionista del programma che avrebbe dovuto affrontare insieme a Nicola Savino, potrebbe partire per l’Honduras Vladimir Luxuria, che per altro ha ricoperto questo ruolo nell’ultima edizione targata Rai 2 dell’Isola dei famosi, proprio condotta da Nicola Savino”.

Dunque se tutto dovesse filare liscio e Alvin si negativizzasse in tempo, non sarà necessaria una sostituzione. In caso contrario, invece, potrebbe essere Vladimir Luxuria la persona designata a questo ruolo. Sarà una situazione in divenire e si attendono dunque sviluppi. Ma Alvin non è il solo de L’Isola dei Famosi ad aver contratto il Covid 19…