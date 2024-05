Proposta di matrimonio per Matilde Brandi! Sorpresa in diretta del compagno a L’Isola

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Questa sera Matilde Brandi ha ricevuto la sorpresa del compagno a L’Isola dei Famosi. Ecco come Vladimir Luxuria ha organizzato il loro incontro.

La sorpresa a Matilde Brandi

Non solo litigi e discussioni a L’Isola dei Famosi, come quella tra Valentina Vezzali e i naufraghi che le parlano alle spalle, ma anche una sorpresa fantastica per Matilde Brandi. La concorrente è fidanzata da diverso tempo da un uomo che lei stessa ritiene il migliore che abbia mai incontrato. Di lui ama la sua onestà e schiettezza, l’amore è scoccato quasi subito e da allora non si sono mai lasciati.

Per tale ragione Vladimir Luxuria ha organizzato una sorpresa, facendo però un piccolo scherzo alla Brandi. Prima di tutto l’ha chiamata in zona nomination facendo finta di farla parlare con il fidanzato da Milano. Tuttavia Francesco si trovava già in Honduras e la showgirl lo ha scoperto solo in un secondo momento, durante una finta prova ricompensa.

Una volta che si è riunita con i suoi compagni d’avventura, infatti, Matilde Brandi è stata bendata. Avrebbe dovuto riconoscere in base a una caratteristica fisica l’identità del naufrago che le sarebbe stato piazzato davanti. Dopo aver indovinato Edoardo Franco e sbagliato Artur Dainese, dunque, è stato il turno del compagno.

Non appena ha sentito la sua voce si è tolta la benda e lo ha abbracciato riempiendolo di baci su tutto il viso. “Ti amo“, hanno esclamato entrambi mentre Francesco le ha promesso di fare trovare a casa “il vestito più importante di tutti“. In sostanza ha lasciato intendere che molto presto convoleranno a nozze e tutti gli spettatori si sono commossi.

Non possiamo che augurare il meglio a questa coppia!