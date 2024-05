La contessa Alvina sotto accusa: pesca mentre è sdraiata e prende il sole

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Durante la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi 2024 la contessa Alvina è stata accusata di non fare nulla e di pescare da sdraiata prendendo il sole.

L’accusa ad Alvina a L’Isola dei Famosi

Questa puntata de L’Isola dei Famosi è stata ricca di eventi dal primo minuto. Tutto ha avuto inizio con uno scontro tra Valentina Vezzali e diversi naufraghi dopo che ha scoperto che alcuni di loro le parlano alle spalle. Ha subito affermato che non permetterà a nessuno di metterle i piedi in testa.

Ma in seguito è stato anche il turno della contessa Alvina, la quale ha avuto delle discussioni piuttosto accese con certi compagni di viaggio. Tramite un video abbiamo appreso che determinati naufraghi l’accusano di non fare niente sull’isola e, per esempio, Greta Zuccarello dichiara che non si meriterebbe la finale.

Nel filmato che possiamo vedere anche qui sotto, inoltre, possiamo vedere che la maggior parte del tempo Alvina passa le ore sdraiata su un’amaca oppure sdraiata al sole. Anche quando dovrebbe pescare in realtà coglie l’occasione per rilassarsi sedendosi a terra. “Non ho mai visto nessuno prendere i pesci così“, ha affermato la Zuccarello.

"Se proveranno a tagliarmi la testa, sarà la rivoluzione della contessina"

Alvina sta uscendo gli artigli! 🔥#Isola pic.twitter.com/bOUQAG9mpu — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 19, 2024

Tornai in Palapa ci sono stati dei battibecchi, ma alla fine la questione non si è risolta e gli spettatori dovranno aspettare i prossimi daytime per capire come evolveranno le cose tra i naufraghi. Per ora i rapporti rimangono tesi, ma la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui la contessa non dovesse lasciare l’Honduras questa sera.