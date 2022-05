All’Isola c’è un chirurgo estetico pronto a intervenire sui naufraghi?

C’è davvero un chirurgo all’Isola dei Famosi? Negli scorsi giorni sono diventati virali dei video su TikTok in cui una dottoressa specializzata in chirurgia estetica, dvorancona, ha affermato che nel reality ci sarebbero dei chirurghi pronti a intervenire per degli “aggiustamenti”. La dottoressa ha inquadrato alcuni vip dell’Isola, tra cui Carmen Di Pietro e Lory Del Santo, facendo notare alcuni dettagli. Secondo lei nel corso di queste settimane sarebbe sbarcato nel reality un chirurgo che avrebbe sistemato alcuni tratti delle vip. In uno dei video si vede una foto di Carmen, commentata dalla dottoressa:

“Di nuovo lei, Carmen Di Pietro: Isola dei Famosi? Sbagliato! L’Isola dei rifatti all’Isola, questo è. Io ci tengo a dire a tutti quanti e a ricevere una risposta, per me lei è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi, il botulino appena fatto. E quindi vuol dire che qualcuno passando dall’Isola le ha fatto tutti i trattamenti: è vero? Secondo me sì. Lei è stata rifatta una settimana fa perché fino a una settimana fa aveva la faccia tutta così e adesso è bella rimpolpata. Lei invece c’ha qualcuno che è andato lì e l’ha rifatta lei ed anche degli altri. Secondo voi è rifatta da tre settimane? No… da una settimana e si vede dal botulino mefistofelico.”

Dopo Carmen Di Pietro è stata anche la volta di Lory Del Santo.

“Ma che Isola dei Famosi è? Che tutti vanno lì e dovrebbero essere magri e invece una settimana fa Lory Del Santo era tutta magra, screpolata con l’herpes e invece adesso è improvvisamente un fiore, tutta riempita in faccia. Vi pare una roba normale? Anche lei come la Di Pietro sono stati ritoccati all’Isola. Quindi vuol dire che esattamente una settimana fa qualche chirurgo è atterrato sull’Isola e le ha rimesso apposto la faccia, ne ho quasi la certezza.”

Ecco i video in questione in cui viene spiegata questa teoria del “chirurgo sull’Isola dei Famosi“.

