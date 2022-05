Vladimir vs Lory Del Santo: “Non puoi esultare se uno finisce in infermeria” (VIDEO)

Vladimir Luxuria contro Lory Del Santo

Dutante la diciottesima puntata de L’Isola dei famosi c’è stato un confronto tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis. Nella discussione si è intromessa anche Vladimir Luxuria per commentare una frase detta dalla naufraga. Vediamo cosa è successo di preciso.

Come sappiamo, Lory e Nicolas proprio non si sopportano e più volte ci sono delle discussioni. La Del Santo è sempre finita in nomination (è stata anche eliminata provvisoriamente) e solo questa settimana ha potuto respirare essendo immune.

Nella puntata Ilary Blasi ha mandato una clip di questa diatriba tra Lory e Nicolas e si è visto che lei ha detto di essere finalmente un po’ tranquilla con l’assenza di alcuni giorni di Vaporidis. L’attore infatti è dovuto ricorrere alle cure per un infortunio al piede.

Tra Nicolas e Lory i dissapori iniziali continuano a creare scintille #Isola pic.twitter.com/L3L3I0GWxS — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 20, 2022

Questa felicità non è molto piaciuata a Vladimir Luxuria che, mentre Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis litigavano animatamente in Playa Palapa, è intervenuta. L’opinionista è andata contro la naufraga proprio riguardo il fatto di essere contenta che il “nemico” fosse per alcuni giorni in infermeria. Luxuria ha infatti detto: “Non voglio entrare nel merito delle dinamiche, i dissapori, quello che è successo… Ma c’è una cosa insopportabile, non si può gioire dell’assenza di una persona perché è andato in infermeria. Lory, mi dispiace, questo non te lo perdono. Tu lo hai detto, ‘posso esultare? Non ho più la spada di Damocle”. No! Puoi esultare se la persona va via perché votata dal pubblico, ma non perché ha avuto un incidente e sta in infermeria. Non mi piace.”

Lory si è difesa dicendo che non era vero e che non lo penserebbe mai. Ha spiegato che era dispiaciuta perché si era fatto male, ma almeno per due giorni stava tranquilla. Vladimir ha replicato che non sapeva quanto potesse essere grave l’infortunio.

