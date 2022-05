Alex Wyse e Cosmary si sono rivisti dopo la finale di Amici 21: ecco come vanno le cose tra loro a una settimana dalla fine del talent.

Alex e Cosmary insieme dopo Amici 21

Come vanno le cose tra Alex e Cosmary? A una settimana dalla fine di Amici 21, la coppia nata nel talent si frequenta ancora oppure ha deciso di prendere strade separate? Come noto, i due si sono conosciuti durante la permanenza nella scuola più famosa di Canale 5. Il percorso insieme, però, non è durato molto perché Cosmary ha dovuto abbandonare poco prima dell’accesso al serale.

Alex, d’altra parte, è invece riuscito ad accedere alla fase finale e ad arrivare fino alla finalissima di domenica 15 maggio. In diverse occasioni della fascia pomeridiana Cosmary e Alex hanno avuto la possibilità di parlarsi, con la prima che ha confermato più volte di seguire sempre il ragazzo da casa. Wyse, invece, ha mantenuto spesso il riserbo sulla sua situazione sentimentale. Come stanno le cose tra loro adesso?

A levare ogni dubbio ci hanno pensato proprio i due diretti interessati. Il primo passo lo ha fatto proprio Alex, che tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato nelle stories un tenero scatto di Cosmary, di cui vi avevamo già parlato. Poi è stata la volta di lei. Sempre nelle stories del suo profilo Instagram, infatti, Cosmary ha condiviso due foto di Alex: una mentre abbraccia il suo cane, l’altra stretti insieme mentre si abbracciano.

Questo è bastato per far capire che tra Alex e Cosmary le cose ancora vanno avanti anche dopo la fine di Amici 21, per la gioia immensa dei fan che hanno apprezzato la tenerezza negli scatti.

