Dal ciclo alla depilazione ai bisogni, tutte le risposte alle curiosità sull’Isola dei famosi

1 La doccia e i bisogni fisici all’Isola dei famosi

Si è conclusa lunedì una nuova edizione dell‘Isola dei famosi, che ha visto vincitore l’attore Nicolas Vaporidis. Tra attacchi, accuse, amicizie destinate a durare e amori che forse nascono o forse no, il pubblico pone l’attenzione anche su altri argomenti.

Sì perché è tutto bello, tutto interessante, ma ci sono delle cose che noi non vediamo e che incuriosiscono comunque i telespettatori. Parliamo ad esempio del lavarsi, di fare i propri bisogni. Come fanno i naufraghi dato che si trovano su un’isola in cui oltre ad avere poco cibo, non hanno proprio il bagno?

Ci ha pensato Marialaura De Vitis a dare risposta alle tante curiosità. Sul suo profilo Instagram ha infatti aperto un box domande e tra queste ce ne sono state davvero tantissime su particolari su cui si pone meno l’attenzione. E lei non si è certo tirata indietro, anzi. Quindi, ad esempio, come funziona per i bisogni all’Isola dei famosi? Ecco la sua risposta: “Ok, tremila domande così… senza entrare troppo nei particolari sull’Isola c’è un secchio bello grande, nascosto, in una parte un po’ privata in mezzo agli alberi. Chi vuole può andare lì e chi non se la sente può usare la natura nel modo più creativo possibile.”

C’è chi invece si è chiesto come facevano per la doccia e se avevano a disposizione shampo e sapone. Anche questa domanda ha trovato la sua spiegazione: “Scusa ma la parola doccia abbinata all’Isola mi fa abbastanza ridere perché non esiste la doccia. Ci si lava in mare, acqua salata, con un sapone ecosostenibile e quindi quando va nell’acqua non la inquina.”

Ma ci sono anche domande più legate al mondo femminile, come ad esempio cosa succede con il ciclo. Anche qui Marialaura ha spiegato bene cosa accadeva…