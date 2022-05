Chi è Maria Laura De Vitis? Età, vita privata e Instagram

Tutte le informazioni su Maria Laura De Vitis, dalla biografia alla vita privata, la sua carriera fino a La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi come seguirla su Instagram.

Chi è Maria Laura De Vitis

Nome e cognome: Maria Laura De Vitis

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Reggio Emilia

Età: 24 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: 1,76 m

Peso: 55 kg

Professione: modella e influencer

Fidanzata: Maria Laura è single

Figli: Maria Laura non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile sul corpo

Profilo Instagram: @la.devitis

Maria Laura De Vitis età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Maria Laura De Vitis, pupa de La Pupa e il Secchione show 2022 e naufraga de L’Isola dei Famosi. Quanti anni ha, dove abita e la sua biografia. Maria Laura è nata a Reggio Emilia nel 1998. Ha quindi 24 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta, quindi quando è il suo compleanno, e nemmeno il suo segno zodiacale. La sua altezza è di circa 1,76 m e il suo peso è di 55 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non ne ha di visibili sul suo corpo.

Sappiamo che ha conseguito il diploma al liceo e successivamente si è iscritta all’Università. Ha quindi frquentano Scienze della Comunicazione e a luglio del 2020 ha conseguito la laurea con il punteggio di 97. Tra l’altro, durante gli studi universitari, ha fatto un periodo di studio all’estero, a Valencia per l’esattezza, con il progetto Erasmus.

Tra le passioni di Maria Laura ci sono i viaggi e lo sport. Ha dicharato di non essere credente, ma di aver trovato un forte appoggio in Paolo Brosio e nella sua fede. Riguardo la famiglia e i suoi genitori, non abbiamo informazioni.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Maria Laura De Vitis è sicuramente nota la sua relazione con Paolo Brosio che fece molto discutere, vista la differenza di 42 anni di età. I due si conobbero alla fine dell’estate precedente all’ingresso del giornalista nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio lei, nei salotti di Barbara D’Urso, ha raccontato che hanno avuto poco tempo per vedersi, ma è sempre stata convinta che dopo il percorso di lui nel reality, si sarebbero visti.

Effettivamente il rapporto è continuato e la coppia ha fatto molto parlare di sé. Infatti in tanti hanno più volte detto che questa storia d’amore fosse finta e che non stessero insieme davvero. Loro hanno sempre confermato che il rapporto invece era veriterio. Il 12 maggio 2021 la coppia ha annunciato la fine della loro relazione.

Dopo questa storia, il gossip ha voluto Maria Laura De Vitis in una frequentazione con Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e donne famoso per aver avuto una storia con Gemma Galgani. I due furono avvistati insieme a Sanremo in occasione del Festival. Lui, però, ha negato che ci fosse qualcosa tra loro. Maria Laura ha avuto anche una relazione con il giovane rapper Lorenzo Orsini in arte Lollo G.

Intanti cercano un prima e dopo di Maria Laura De Vitis e si chiedono se si sia o meno rifatta. Noi non abbiamo informazioni a riguardo.

Dove seguire Maria Laura De Vitis: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Maria Laura De Vitis, è possibile seguirla anche sui social. Vi rimandiamo quindi al suo profilo Instagram che ha oltre 263 mila follower.

Essendo influencer, il suo profilo è pieno di foto sue e sponsorizzazioni di vari prodotti. Non mancano, inoltre, foto di tanti viaggi che ha fatto, così come dell’esperienza vissuta a La Pupa e il Secchione Show.

Carriera

Che lavoro fa Maria Laura De Vitis? Lei è influncer e modella. Proprio come modella, la sua carriera è iniziata presto, calcando le passerelle già da giovanissima. Nel 2017 è stata eletta a Marsaglia (Piacenza) Miss Rocchetta Bellezza Emilia Romagna e nel 2019 è diventata Miss Universo Emilia Romagna. Grazie a questo titolo Maria Laura è diventata una delle rappresentanti al concorso di Miss Mondo Italia.

Ciao Darwin

Nel 2019 Maria Laura ha partecipato a Ciao Darwin. La modella era nella squadra dei “Belli” nella puntata in cui sfidavano i “Brutti”. Prese parte al gioco del genodrom.

Primo appuntamento

Nel 2020 Maria Laura ha invece partecipato al programma di Real Time Primo appuntamento. A tal proposito, ha avuto l’appuntamento al buio con lo youtuber Surry. Purtroppo non c’è stato feeling tra loro.

La Pupa e il Secchione Show

Nel 2022 Maria Laura De Vitis partecipa a La Pupa e il Secchione Show.

Il programma è totalmente rinnovato rispetto a quanto visto negli ultimi anni, grazie alla guida di Barbara d’Urso. Presente anche una giuria formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge.

I concorrenti, famosi e non famosi, hanno vissuto insieme in una sontuosa villa. Studieranno e si divertiranno. Maria Laura De Vitis veste i panni della pupa ed è stata affiancata prima a Gianmarco Onestini, il quale dopo un inizio scoppiettante si è allontanato da lei per avvicinarsi a Mila Suarez. A quel punto, tra una puntata e l’altra, Maria Laura si è unita al secchione Edoardo Baietti e, insieme hanno vinto la trasmissione.

Maria Laura De Vitis a L’Isola dei Famosi

Si vociferava la sua presenza e nella mattinata del 6 maggio il sito de L’Isola dei Famosi ha ufficializzato l’ingresso di Maria Laura De Vitis, fresca di vittoria de La Pupa e il Secchione Show.

Dopo un meraviglioso percorso per l’influencer si apre così una nuova strada. Insieme a lei, nella stessa puntata, in Honduras sbarcano anche Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger.

Ricordiamo che la trasmissione è condotta da Ilary Blasi, l’inviato scelto è Alvin, mentre tra gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Qui di seguito vediamo insieme l’elenco completo di tutti i naufraghi che hanno preso parte e stanno ancora gareggiando a L’Isola dei Famosi:

Tra loro chi sarà il vincitore o la vincitrice de L’Isola dei Famosi? Lo scopriremo soltanto durante la finale che, salvo sorprese, dovrebbe essere prevista per fine giugno (il 27).

Il percorso di Maria Laura De Vitis a L’Isola dei Famosi

Il 6 maggio 2022 Maria Laura De Vitis entra ufficialmente a far parte del cast de L’Isola dei Famosi. Come se la caverà? Qui di seguito alcuni momenti salienti del suo percorso in Honduras.

7° settimana: Arrivata in Honduras Maria Laura, così come Mercedesz e Fabrizia, ha mostrato perplessità su alcuni concorrenti. Tra gli indiziati c’è sicuramente Blind. Le tre ragazze saranno sottoposte a un televoto e non tutte riusciranno ma mantenere il loro posto da concorrente (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.