NEWS

Debora Parigi | 16 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Non c’è pace per i naufraghi dell’Isola dei famosi, Francesco Benigno è stato colto da malore e ha lasciato momentaneamente la Palapa

Un altro problema di salute per un naufrago de L’Isola dei famosi 2024. Dopo Marina Suma, che ha subito un infortunio, Francesco Benigno ha accusato un malore e ha dovuto abbandonare momentaneamente la Palapa. Vediamo, quindi, cosa gli è successo e come sta adesso.

Malore per Francesco Benigno: ecco come sta ora

Qualcuno ha fatto il malocchio all‘Isola dei famosi? Perché altrimenti non si spiegano tutti gli infortuni e i problemi di salute che stanno colpendo i naufraghi. I primi problemi sono avvenuti già nella seconda puntata quando la Miss Italia in carica si è dovuta ritirare per infortunio. Ma non solo, Greta e Aras sono risultati positivi al Covid e quindi sono finiti in quarantena.

La terza puntata dell’Isola dei famosi si è aperta con il ritorno in gioco di Greta che si è negativizzata. Mentre Aras è ancora in infermeria positivo. Solo che a lui si è aggiunto Edoardo Franco. I due comunque stanno abbastanza bene e sperano di tornare dagli altri presto.

Un altro infortunio all’Isola dei famosi è avvenuto invece proprio stasera durante una prova per prendere l’immunità. Marina Suma, infatti, si è fatta male cadendo e ricevendo una specie di colpo della schiena. Subito la naufraga è stata soccorsa e Vladimir Luxuria ha tolto il collegamento dedicandosi ad altro. Ancora non ci sono dettagli precisi, ma Eleonoire Casalegno ha detto che non dovrebbe esserci niente di grave.

Se pensavate che fosse finita qui, vi sbagliate, perché poco prima delle nomination è arrivata la notizia di un problema di salute per un altro concorrente. Stiamo parlando di Francesco Benigno, improvvisamente assente durante il collegamento. Elenoire Casalegno ha spiegato che aveva avuto un leggero malore ed era stato costretto ad abbandonare la Palapa. Poco dopo l’inizio dell nomination il naufrago è rientrato e ha detto che adesso sta bene ed è tutto sotto controllo.