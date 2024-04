Isola, grande paura in diretta! Naufraga s’infortuna: come sta adesso (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Paura in diretta a L’Isola dei Famosi. Una naufraga si è infortunata durante la prova per l’immunità! Cosa è successo e come sta ora.

Isola dei Famosi, s’infortuna una naufraga

La puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi ci ha già offerto diverse notizie, tra cui una tromba marina e un nuovo infortunio che ha coinvolto Marina Suma durante la prova immunità! Momento che ha provocato grande preoccupazione.

LEGGI ANCHE: Isola, violenta rissa tra Francesco e il pescivendolo Peppe: “Sei un fallito nella vita”

Dopo il ritiro di Francesca Bergesio la scorsa settimana, il ritorno di Greta Zuccarello dalla positività al Covid, ci sono ancora guai fisici per i concorrenti purtroppo. Aras Senol è ancora fuori dai giochi (sempre per Covid), così come Edoardo Franco e questa sera Marina Suma!

L’attrice si è trovata a dover affrontare la sfida per l’immunità con Pietro Fanelli. I due legati insieme da una corda avevano il compito di raggiungere la bandiera e portarla verso la meta. Peccato però che Pietro mentre cercava di far forza, ha involontariamente gettato a terra Marina Suma. L’inviata de L’Isola dei Famosi, Elenoire Casalegno, ha immediatamente interrotto la prova domandando alla concorrente se si fosse fatta male. Lei piuttosto dolorante ha affermato di sentire dolore.

Per questo è stato chiesto l’intervento dei medici e la naufraga ha dovuto lasciare momentaneamente la palapa. Poco più tardi l’inviata Elenoire Casalegno, interpellata dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha dato i primi aggiornamenti:

“Allora in questo momento Marina sta facendo degli accertamenti medici. Appena avremo notizie sarà mia premura informarvi. C’è stato un momento di paura per lo strattone, ma attendiamo gli accertamenti. L’ho vista con il volto un po’ più disteso”, ha spiegato la reporter dall’Honduras.

LEGGI ANCHE: Malore per Francesco Benigno durante la diretta

Dunque Marina Suma in questo momento non è presente in puntata per dei controlli medici di rito dopo la caduta nella gara a L’Isola dei Famosi.