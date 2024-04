Isola, non corre buon sangue tra gli opinionisti? Frecciatine in diretta tra Sonia e Dario (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 15 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Secondo il web non scorrerebbe buon sangue tra i due opinionisti di questa edizione de L’Isola dei famosi. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Uno scambio di battute non è passato inosservato al pubblico che sta commentando come i due non siano così affini. Vediamo cosa è accaduto.

Problemi tra Sonia Bruganelli e Dario Maltesi a L’Isola dei famosi?

Arrivati alla terza puntata de L’Isola dei famosi, si iniziano a vedere le prime dinamiche in Honduras tra i naufraghi. Ma c’è chi ha notato anche dei piccoli screzi tra gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Infatti, secondo una parte del web, i due non andrebbero molto d’accordo. Ma cosa è successo per arrivare a questa conclusione?

Per prima cosa segnaliamo un evento avvenuto nella prima parte della puntata, prima cioè dell’eliminazione. Sonia Bruganelli ha criticato l’atteggiamento di Peppe Di Napoli. Così Dario Maltese è intervenuto per difendere il naufrago dicendo di lasciarlo tranquillo. Così lei si è stizzita dicendo: “Non siamo mica al Club Med”. Ma le frizioni sono avvenute anche successivamente.

A tal proposito, Vladimir Luxuria ha affrontato la lite che c’è stata in questi giorni tra Francesco Benigno e Peppe Di Napoli. Successivamente ha affrontato invece l’amicizia che sta nascendo tra Daniele e Pietro. I due affrontano spesso argomenti molto filosofici e quindi anche Dario Maltese è intervenuto sulla stessa linea. “In realtà secondo me un po’ di affinità tra i due c’è, perché trovo anche che si siano ritrovati fra di loro. Portano un po’ di sapienza, un po’ di cultura nell’Isola. Se contento Pietro che hai trovato una sorta di maestro in Daniele?”, ha detto il giornalista.

A questo punto c’è stato uno scambio di opinioni con domande e risposte molto calme e intellettuali. Proprio per questo a un certo punto è intevenuta la Bruganelli che ha detto: “Scusate, posso un attimo alleggerire queste domande intimistiche di Dario?”. E il collega ha risposto, con un sorrisetto: “Alleggerisci va’”. In un’altra occasione lei ha parlato di “linguaggio da telegiornale”, lanciando quindi una frecciatina al collega opinionista.

Insomma sembra davvero che non ci sia molta simpatia tra Sonia Bruganelli e Dario Maltese e chissà che non scoppi prima o poi un mezzo litigio nelle prossime puntate de L’Isola dei famosi.