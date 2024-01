Isola dei Famosi, Mediaset tenta il colpaccio con Rossella Erra: “Contatti con la produzione”

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Gennaio 2024

Ballando con le stelle Isola dei Famosi

La giudice popolare di Ballando con le Stelle Rossella Erra ha rivelato che Mediaset l’ha cercata per L’Isola dei Famosi: “Contatti con la produzione”. L’azienda del Biscione tenta dunque il colpaccio con un amato volto di Rai 1. Cosa è emerso.

Rossella Erra contattata per l’Isola dei Famosi

Manca ancora un po’ all’avvio de L’Isola dei Famosi eppure se ne parla davvero tantissimo. Ad accendere nuovamente i riflettori sul reality di Canale 5 stavolta è Rossella Erra. Al sito di TVBlog la giurata di Ballando con le Stelle ha confermato di aver avuto dei contatti con la produzione. Pare infatti che la vogliano per arricchire il cast della nuova edizione della trasmissione televisiva.

L’opinionista di Rai 1 ha ammesso di essere davvero molto lusingata per un suo possibile approdo a L’Isola dei Famosi e dunque di non esserne rimasta di certo così indifferente. Ma c’è un ma! Prima di dare una conferma definitiva ha bisogno di parlare con Milly Carlucci, che ha sempre creduto in lei e alla quale deve tantissimo.

In chiacchiera con TVBlog Rossella Erra ha ammesso che effettivamente c’è stato un contatto con la produzione: “Mi hanno detto che sarebbe carino se io partecipassi a L’Isola dei Famosi”.

Ma qual è la decisione di Rossella Erra? Al momento la sua scelta è in stand-by. Ha ammesso che è prematuro parlarne, di essere fan dei reality (come ha spesso dimostrato) e di commentarli spesso. Questa cosa dunque potrebbe influenzarla. Essere accostata a L’Isola dei Famosi per Rossella Erra è davvero un onore, ma ha bisogno di pensarci su: “Sono molto legata a Rai, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis. Non posso prendere una decisione a cuor leggero. Di sicuro sono molto lusingata”.

Rossella Erra quindi non ha del tutto accantonato l’idea, ma ha la necessità di avere del tempo per rifletterci. Di sicuro lo farà dopo Sanremo, dato che è impegnata a commentare il Festival prima con Caterina Balivo il lunedì su Rai 1, mentre il giorno successivo con Monica Setta su Rai 2.

Ci sarà dunque una possibilità per Rossella Erra di sbarcare a L’Isola dei Famosi?