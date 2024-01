Francesca Sorrentino svela perché ha perdonato Manuel e sono tornati insieme

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Gennaio 2024

Ospite a Verissimo Francesca Sorrentino ha svelato perché ha perdonato Manuel Maura e cosa li ha spinti a tornare insieme. Presente in studio anche il ragazzo, che ha raccontato come in questi mesi sia maturato e abbia compreso di non poter fare a meno della fidanzata.

Francesca Sorrentino: perché ha perdonato Manuel

Vi ricordate Francesca Sorrentino e Manuel Maura di Temptation Island? I due hanno fatto sapere di essere tornati insieme. Una scelta che ha fatto molto discutere i fan del reality show di Canale 5. Oggi a Verissimo hanno spiegato i motivi che li hanno spinti a ritrovarsi.

Nel programma i due hanno raccontato la loro storia travagliata. Per cinque anni sono stati fidanzati, ma durante la relazione lui l’ha lasciata tante volte e altrettante è sempre tornato indietro. Stufa di questa situazione dunque lei l’ha spunto a partecipare a Temptation Island, dove poi si sono lasciati.

Concluso il percorso turbolento e dopo mesi di distanza, oggi a Verissimo hanno voluto spiegare il perché hanno deciso di tornare insieme. Francesca Sorrentino ha confidato: “Adesso non stiamo più litigando. Adesso siamo più uniti”. Seguita a ruota dal suo fidanzato Manuel Maura che ha aggiunto: “Lei mi mancava molto, ora sono diverso. Sono maturato. In questi mesi ho riflettuto e ho fatto un bel percorso interiore”.

Ma c’è una cosa che li ha riuniti: la perdita della nonna di Manuel Maura, che ha spinto Francesca Sorrentino a stargli accanto, ma anche il lutto che ha colpito quest’ultima. Da quel momento hanno capito tornandosi a frequentare di non potere stare divisi.

Oggi Manuel ha raccontato di essere un uomo diverso e ha voluto dedicare una speciale lettera d’amore a Francesca Sorrentino, per poi commuoversi insieme. A quel punto non è mancata una battuta da parte di Silvia Toffanin, dopo che Maura ha ammesso di non poter fare a meno della sua fidanzata: “L’hai capito a scoppio ritardato, ma l’hai capito”.

Insieme hanno poi ripercorso anche le tappe fondamentali della loro storia d’amore e i momenti difficili vissuti. Dopo il lockdown, per esempio, Francesca Sorrentino ha sofferto di disturbi alimentari, aveva perso ben 15 kg e lui le è sempre stato accanto. Oggi però Francesca sta bene e piano piano vuole viversi un passo alla volta la relazione con Manuel, senza pressioni inutili.