1 Isola dei Famosi: tutti VS Fariba?

Ieri sera abbiamo assistito ad una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Ovviamente non sono mancati gli scontri e i battibecchi, come ad esempio l’atteggiamento di alcuni naufraghi nei confronti di Fariba Tehrani, finita nuovamente al televoto, nonostante ne abbia superati diversi.

Come abbiamo sempre visto in questi anni, i concorrenti durante la puntata si spostano a Playa Palapa e nel corso della serata si spostano tra la spiaggia e la Palapa, appunto, dove avviene anche il rito delle nomination. E a proposito di questo, gli utenti del web avrebbero notato delle stranezze durante le nomination, tanto che ora sui social pare sia scoppiato “l’auricolari gate”. Ma perché proprio questo nome? Ecco cosa è successo.

Nella puntata di ieri de L’Isola dei Famosi pare qualcosa abbia fatto infuriare gli utenti del web. Molti di essi, in massa, hanno pubblicato video e foto che andrebbero a testimoniare la loro verità. Secondo i più, infatti, non tutti ma la maggior parte dei concorrenti si sarebbero messi d’accordo su chi votare. E la loro vittima sembra essere proprio Fariba Tehrani.

Sempre secondo quanto riportato dagli utenti, alcuni naufraghi, come possiamo vedere da questi screen, utilizzano la tecnica del poggiare le cuffiette proprio sulla foto della mamma di Giulia Salemi. Questo fatto in modo che il concorrente successivo capisce chi votare. Ad intervenire sulla questione dei naufraghi de l’Isola dei Famosi, come vediamo nello screen è anche Matteo Evandro Manzini. Lui grande amico di Giulia e Fariba ha sbottato: “Ho notato che tra di loro si lasciano gli auricolari sulla foto di Fariba… giusto per far capire chi ha votato quello prima! Tra l’altro tutti con motivazioni assurde, non so se ci avete fatto caso…”

E ancora anche il video, con una colonna sonora particolare (Auricolari di Enula) che mostra la stranezza avvenuta ieri durante la puntata de L’Isola dei Famosi…

vorrei partecipare a questo auricolari gate con la giusta colonna sonora ovvero questa punto e basta #isola pic.twitter.com/vxQJdcrSlv — 🫐cantante di trappi🫐 (@kfriedstripper) April 23, 2021

Che davvero i naufraghi de l’Isola dei Famosi abbiano concordato prima la nomination nei confronti di Fariba Tehrani con questa tecnica? Al momento si tratta di ipotesi, ovviamente, ma non cessano le polemiche! Vedremo se il fatto verrà o meno trattato durante la puntata di lunedì. Con chi dovrà scontrarsi però la mamma di Giulia Salemi?