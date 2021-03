Chi è Fariba Tehrani? Età, vita privata e Instagram

In questa scheda conoscitiva scopriamo insieme tutte le news e curiosità sulla nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi: l’età, l’altezza e ancora la vita privata e carriera, fino a dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Fariba Tehrani

Nome e Cognome: Fariba Tehrani

Data di nascita: 9 maggio 1962

Luogo di Nascita: Tehran (Iran)

Età: 58 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: imprenditrice e personaggio televisivo

Fidanzato: Fariba dovrebbe essere single

Figli: Fariba ha una figlia, Giulia Salemi

Tatuaggi: Fariba non ha tatuaggi visibili nel suo corpo

Profilo Instagram: @faribatehraniofficial

Profilo Tik Tok: @fariba.tehrani

Fariba Tehrani età e biografia

Per conoscere meglio Fariba Tehrani partiamo dalla sua biografia. Cosa sappiamo di lei? La madre di Giulia Salemi è nata a Tehran, in Iran, il 9 maggio 1962, dunque l’età corrisponde a 58 anni. Purtroppo non abbiamo informazioni per quel che riguarda altezza e peso.

All’età di 18 anni Fariba si è trasferita in Italia per trovare maggiore serenità vista la delicata situazione presente nella sua terra d’origine. In quel periodo, infatti, in Iran era presente la Rivoluzione Persiana.

Fortunatamente, giunta nel nostro Paese, la Tehrani ha trovato maggiore serenità e ha potuto così costruire la sua carriera e realizzare i suoi sogni.

A proposito di questo conosciamo qualcosa di più in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Come dicevamo, appena 18enne, Fariba Tehrani si è trasferita in Italia dove ha potuto costruire il suo futuro. Ecco cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Nel nostro Paese ha conosciuto Mario Salemi, di cui si è perdutamente innamorata. Poco dopo la coppia ha deciso di unirsi in matrimonio e diventare così marito e moglie. Dal frutto del loro amore il 1 aprile 1993 è nata Giulia.

Purtroppo la storia tra il padre e la madre di Giulia Salemi è finita, ma per amore della loro figlia hanno mostrato negli anni di essere due genitori presenti. A seguito di qualche incomprensione con entrambi, la giovane influencer è riuscita a ritrovare la stabilità. Ora Giulia ha un ottimo rapporto con loro.

Ma oggi Fariba Tehrani ha o meno un fidanzato? Al momento non abbiamo informazioni di questo tipo e nemmeno sui social è possibile trovare indizi.

Dove seguire Fariba Tehrani: Instagram e social

Fariba Tehrani è davvero molto social. La concorrente de L’Isola dei Famosi infatti è presente in tutte le maggiori piattaforme e vanta una buona popolarità e stima da parte degli utenti della rete che la apprezzano per la sua spiccata simpatia e spontaneità.

Possiamo trovarla su Instagram, Facebook ma anche su Tik Tok e Twitter. In tutti i profili, curati e gestiti da lei personalmente, Fariba si racconta al suo pubblico con immagini che raccontano tanto della sua vita privata.

Spesso ama condividere ricordi con i follower (ne conta quasi 30 mila solo su Instagram). Scatti di quando era una ragazza, ma anche scatti insieme a sua figlia Giulia Salemi, alla quale è davvero tanto legata.

La carriera di Fariba Tehrani

In molti si chiedono certamente che lavoro fa Fariba Tehrani e vogliono sapere qualcosa in più circa la sua carriera.

Oltre ad essere un personaggio televisivo (è stata concorrente a Pechino Express nel 2016 come vedremo), Fariba l’abbiamo spesso trovata come ospite e opinionista nei programmi di Barbara d’Urso quali Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Ma non solo. Non tutti sanno, infatti, che Fariba Tehrani è imprenditrice e gestisce un centro benessere nella città dove vive, in provincia di Piacenza.

Dopo l’avventura a Pechino Express, nel 2021 Fariba è tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Pechino Express

Nel 2016 Fariba Tehrani ha avuto il piacere di partecipare alla quarte edizione di Pechino Express (vinta da Andrea Pinna e Roberto Bertolini).

Il reality, all’epoca in onda su Rai 2 e ora passato su Sky, ha visto l’imprenditrice essere una delle grandi protagoniste insieme a sua figlia Giulia Salemi. Le due hanno formato la coppia delle Persiane e si sono classificate terze.

Un’esperienza unica quella vissuta da Fariba e Giulia per tutto il Sud America. Hanno attraversato l’Ecuador (nella città di Quito), per spostarsi poi in Perù e Brasile. Ma mentre la Salemi ha preferito non cimentarsi più in avventure di questo tipo, concentrandosi invece su reality come il Grande Fratello Vip (la terza edizione e la quinta), non si può dire lo stesso per la Tehrani.

Adesso nel 2021, Fariba Tehrani la ritroveremo a L’Isola dei Famosi…

Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi

Il 15 marzo 2021 su Canale 5 è tornata la quindicesima stagione de L’Isola dei Famosi. A condurre la trasmissione è Ilary Blasi. Come ogni programma che si rispetti, anche qui sono presenti tre opinionisti d’eccezione come Tommaso Zorzi (vincitore del GF Vip 5), Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Inviato dall’Honduras, invece, non è più Alvin ma Massimiliano Rosolino.

Tra i concorrenti, come dicevamo, è presente proprio Fariba Tehrani. La madre di Giulia Salemi ha accolto con grande entusiasmo questa nuova sfida dopo Pechino Express ed è pronta a regalare momenti divertenti al pubblico della rete del Biscione.

Fariba nel piccolo video di presentazione ha avuto modo, così come gli altri naufraghi, di definirsi con poche parole che caratterizzano la sua persona. Di sé dice di essere una “persona leale, affidabile, logorroica e permalosa”. La Tehrani si definisce una “cittadina del mondo” ed è “grande amante della natura“, anche se ha grande paura dei serpenti, come mostrato già nei primi daytime del programma.

La sua personalità molto forte darà sicuramente filo da torcere ai suoi compagni di viaggio. Ma chi sono tutti gli altri concorrenti che insieme a Fariba Tehrani fanno parte del cast de L’Isola dei Famosi?

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

In tutto abbiamo 16 concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021 più 2 che forse faranno parte del cast, se riusciranno ad ambientarsi alle rigide regole del reality. Facciamo riferimento proprio a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Loro fanno parte, in via momentanea della Parasite Island e sono guidati da un coach d’eccezione, ovvero il vincitore dell’ultima edizione del programma, Marco Maddaloni.

Nel mentre vediamo il percorso di Fariba Tehrani…

Il percorso di Fariba a L’Isola dei Famosi

Durante i primi giorni di permanenza nella Parasite Island, Fariba Tehrani ha dovuto prendere confidenza, insieme al suo compagno Ubaldo Lanzo, ai ritmi che previsti in un programma come l’Isola dei Famosi.

Prima settimana

Il loro avvio non è stato dei migliori, dato che saliti sull’imbarcazione che li ha portati a destinazione, i due incapaci dell’utilizzo del mezzo, sono finiti entrambi in acqua. Proprio per questo motivo, oltre ad altre prove, la loro prova sarà quella di riuscire a fare un piccolo tragitto senza cadere in mare. Le prove, però, al momento non sembrano regalare grandi risultati.

Il supervisore dei due, Marco Maddaloni, ha il compito di aiutarli e insegnare a due ‘anti-naufraghi’ come loro come comportarsi in un contesto di questo tipo. Sarà un bravo insegnante e sarà soddisfatto dei loro miglioramenti? Staremo a vedere.

Seconda settimana

Fariba ha già fatto discutere per aver violato il regolamento e ha rischiato la squalifica. Intanto si trova a dover vivere ancora nell’Isola dei Parassiti insieme ad Ubaldo.

Non mancano i battibecchi tra Fariba e Ubaldo. La concorrente durante la settimana non è stata bene. I telespettatori, durante i daytime hanno notato un dettaglio: la Tehrani è sempre truccata.

(IN AGGIORNAMENTO)

