Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Durante la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi 2024 il pubblico ha assistito a un momento molto divertente che ha coinvolto Matilde Brandi. La naufraga, durante una discussione tra alcuni concorrenti, è caduta mentre era seduta.

La caduta di Matilde a L’Isola dei Famosi

La puntata de L’Isola dei Famosi del 6 maggio 2024 si è aperta con una battuta che Sonia Bruganelli ha rivolto a Vladimir Luxuria. Forse qualcuno se l’è persa ma chi ha teso bene le orecchie se ne è accorto e ha potuto commentare su Twitter.

A un certo punto la serata è andata avanti ed è proseguita con un duro scontro tra diversi naufraghi. Alcuni di loro infatti hanno recriminato a un’altra parte del gruppo di atteggiarsi da più forti facendo comunella. Sonia è intervenuta per rivolgere delle accuse a Khady, la quale stava litigando a sua volta con Greta.

Nel bel mezzo della conversazione, come possiamo notare dal video qui sotto, Matilde Brandi è letteralmente caduta dal tronco su cui era seduta. Non si stava muovendo ed era ferma, quindi non si capisce bene come abbia fatto ma non si è fatta nulla. Il momento è servito per alleggerire un po’ l’atmosfera e ha portato tutti a ridere.

“Oddio, chi è cascata? Matilde!“, ha esclamato Vladimir Luxuria notando la concorrente de L’Isola dei Famosi ribaltarsi. Sonia ha sorriso e Dario Maltese ha aggiunto: “Ti ha pensato la Bruganelli“. Anche il pubblico a casa ha lasciato dei commenti sui social e sembra proprio che Matilde sia uno dei membri del cast più quotati per la vittoria grazie alla sua simpatia.

Per vedere che cosa accadrà continuate a seguirci: la finale dovrebbe andare in onda le prime settimane di giugno.