Enrico Mentana chiude tardi, Lilli Gruber apre Otto e Mezzo irritata: “Brutta cosa l’incontinenza” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Maggio 2024

Questa sera, durante l’apertura di ‘Otto e Mezzo‘, Lilli Gruber sembrerebbe aver lanciato una frecciatina a Enrico Mentana. Ecco il video.

La frecciatina di Lilli Gruber

Enrico Mentana è andato in onda con il TGLa7, come accade ogni giorno, e ha chiuso più tardi del solito. Tutto ciò ha fatto perdere la pazienza a Lilli Gruber, che ha lamentato la partenza in ritardo del suo programma ‘Otto e Mezzo‘. Ma che cosa è successo nel dettaglio? Ve lo diciamo noi.

Questa sera caso vuole che la trasmissione della Gruber sia stata in diretta per seguire tutti gli aggiornamenti dal Medio Oriente. L’apertura alle 20:46 invece che alle 20:30 (da qui il titolo del format) ha portato la conduttrice a lanciare quella che tutto il web ha additato come una frecciatina:

“Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”.

Ovviamente gli utenti non hanno potuto trattenersi e hanno commentato la reazione di Lilli Gruber. Qualcuno si è posto dalla sua parte: “Stupendo, volano stracci anche nelle migliori famiglie. Mi consolo“. Oppure ancora “Lilli che la tocca piano” o anche “Ha ragione Lilli“. Altri ancora invece prendono le parti di Enrico Mentana. E voi cosa ne pensate?