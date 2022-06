1 Il preferito de L’Isola dei Famosi

Ormai ci siamo! Mancano soltanto due settimane alla finale de L’Isola dei Famosi e tra pochi giorni dunque scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, che è stata la più lunga nella storia del reality show. Il gruppo di naufraghi nel mentre si è notevolmente ristretto e soltanto qualche giorno fa a lasciare l’Honduras è stato Marco Cucolo. Il fidanzato di Lory Del Santo infatti è stato costretto al ritiro a seguito di alcuni problemi medici e in queste ore ha dunque fatto rientro in Italia. Questa sera intanto su Canale 5 andrà in onda una nuova diretta con Ilary Blasi e nel corso della puntata scopriremo chi saranno i finalisti di questa edizione e di certo non mancheranno colpi di scena.

In attesa di scoprire cosa accadrà durante la serata, noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il vostro naufrago preferito della dodicesima settimana de L’Isola dei Famosi. Voi lettori avete così espresso le vostre simpatie, e ora vi sveliamo i risultati. Partendo dai concorrenti meno votati troviamo:

Gennaro Auletto, con l’1% dei voti

Estefania Bernal, con il 2% dei voti

Mercedesz Henger, con il 4% dei voti

Nick Luciani, con il 5% dei voti

Maria Laura De Vitis, con il 5% dei voti

Ma non è ancora finita. Andiamo a vedere come prosegue la classifica e chi è il naufrago preferito della dodicesima settimana de L’Isola dei Famosi dei lettori di Novella2000.it.