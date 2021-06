Alcune ore fa Andrea Cerioli è stato ospite a Casa Chi, e nel corso della chiacchierata ha fatto un bilancio della sua avventura a L’Isola dei Famosi. Dopo aver svelato con quali naufraghi rimarrà in contatto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato anche un retroscena sulla finale, ammettendo di essersi sentito male durante il viaggio di ritorno. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è accaduto. Partendo dal momento subito dopo l’eliminazione, Andrea, come riporta Biccy, svela:

“Il dietro le quinte in pratica succedeva questo. Appena venivi eliminato ti portavano in un posto dietro la Palapa. La prima cosa che fanno è darti da mangiare. Stavamo lì e c’erano i parenti e anche la Martani, che resta un punto di domanda. Questa è fuori come un cul* si è fatta 9.000 km per abbracciarmi. Appena esci per il televoto ti dicono di seguirli, giri l’angolo e ti ritrovi gli eliminati e i parenti. Quindi è stato bellissimo. Siamo stati dietro un’oretta ad aspettare l’annuncio del vincitore. Poi appena ha vinto Awed ci hanno caricato tutti in elicottero. C’erano troppe onde e non potevamo andare in barca verso il villaggio. Stavamo in un posto chiuso dove eri controllatissimo”.