Andrea Cerioli rivela quali naufraghi de L’Isola dei Famosi non rivedrà più

1 I naufraghi che Cerioli non rivedrà più

Ieri pomeriggio Andrea Cerioli è stato ospite di Casa Chi e ha risposto alle tantissime curiosità di Gabriele Parpiglia, che ne ha realizzato l’intervista. Tra i tanti argomenti non è mancata la polemica riguardante il suo fisico, a cui ha replicato spegnendo così qualsiasi tipo di attacco (si spera).

In modo sincero e schietto Andrea Cerioli si è raccontato, precisando come riportato da Gossip e TV: “Non sono Raz Degan 2.0 è stata tosta davvero. Non sono qua a dire che ho fatto l’eroe. Sul serio, non è stato facile“.

Durante l’Isola dei Famosi spesso è emerso anche il carattere particolarmente fumantino di Andrea Cerioli. Se c’è da discutere e da affrontare le situazioni non è uno che si tira indietro, come ha ribadito a Casa Chi: “Non sono un gregario, non sto zitto. Non mi faccio calpestare”.

Nel corso della conversazione gli è stato chiesto anche quali naufraghi deciderà di sentire ancora e di chi, invece, non vuole sapere proprio nulla, ma andiamo per ordine. Andrea Cerioli ha detto che continuerà a sentire Ignazio Moser, con cui ha instaurato una bellissima amicizia. Tra gli altri ancora Valentina Persia, Angela Melillo, Ubaldo Lanzo. E ancora ha menzionato anche Gilles Rocca e proposito dell’attore ha detto: “Anche se è una persona difficile. È un bravo ragazzo e gli voglio bene”.

Andrea Cerioli ha detto che gli piacerebbe restare in contatto anche con Isolde Kostner. Ha raccontato di averla percepita come una leader, al pari di Gilles. Ma chi sono invece coloro che non vuole proprio sentire? L’ex tronista ha spiegato di non voler avere nulla a che fare con Brando Giorgi e con Daniela Martani. Differente il discorso per Francesca Lodo. Sebbene tra loro ci siano state incomprensioni non la considera una persona negativa.

Andrea Cerioli a Casa Chi ha fatto anche una particolare confessione…