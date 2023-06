NEWS

Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi del 16 giugno scopriamo i nominati e dunque chi andrà in nomination

I nominati de L’Isola dei Famosi

Tre eliminazioni, tante sfide e colpi di scena. Questi sono solo alcuni degli ingredienti della puntata di stasera de L’Isola dei Famosi, slittata al venerdì eccezionalmente dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Questa sera i naufraghi hanno dovuto affrontare della prove e abbiamo scoperto che tra loro a giocarsi la finale ci saranno: Pamela, Luca, Marco, Andrea e Cristina. Nathaly invece sull’Ultima Spiaggia ha superato tutti i televoti. Ma le sorprese non sono finite qui. Questo perché i concorrenti de L’Isola dei Famosi dovranno fare un altro piccolo sforzo e andare incontro agli ultimi giorni di permanenza in Honduras e…. alle nomination!

Ebbene sì perché anche questa sera i protagonisti rimasti in gioco a L’Isola dei Famosi sono stati costretti a fare il loro nome e scegliere quindi chi condannare al televoto, l’ultimo prima della finale. Così Ilary Blasi ha radunato tutti i partecipanti in Palapa e, a uno a uno, li ha chiamati per fare il loro nome.

Rimasti ormai in pochi non sono mancate le difficoltà e qualcuno è stato costretto ad affidarsi alla strategia. Scopriamo quindi insieme com’è andata e chi sono i concorrenti finiti in nomination a L’Isola dei Famosi:

Pamela ha votato Luca

Marco ha nominato Cristina

Cristina ha mandato al televoto Luca

Luca ha dato il suo voto a Pamela

Il leader Andrea ha scelto di votare….

Dunque pare inevitabile che al televoto troveremo i seguenti concorrenti: Luca (nominato dal gruppo) e Cristina (scelta dal leader) Loro si giocheranno un posto in finale a L’Isola dei Famosi, con l’obiettivo di raggiungere la vittoria finale.



Ora non ci resta che attendere la puntata di lunedì per scoprire cosa succederà. Chi sarà incoronato vincitore di questa edizione de L’Isola e Famosi e quindi l’erede di Nicolas Vaporidis?