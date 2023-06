NEWS

Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

X e X eliminati da L’Isola

La semifinale de L’Isola dei Famosi ha decretato non solo i finalisti, ma anche gli eliminati di questa edizione. Ad aver raggiunto la puntata di lunedì che decreterà il vincitore sono Pamela, Luca, Marco, Andrea e Cristina. Mentre ad aver avuto la peggio, e quindi tornare in Italia Helena e non solo!

Durante le varie sfide della puntata di stasera de L’Isola dei Famosi anche Gianmaria e Alessandra sono stati esclusi dal gruppo e sono andati in nomination contro Cristina, annunciata poi finalista appunto. Così i due concorrenti sono stati costretti a spostarsi sull’Ultima Spiaggia dove ad attenderli abbiamo visto Nathaly (che già aveva superato il televoto con Helena).

Ilary Blasi ha quindi chiesto se Gianmaria e Alessandra volessero proseguire. Lui ha detto di voler interrompere l’avventura. Poco dopo la presentatrice ha aperto il televoto che ha sancito l’eliminazione di Nathaly e il passaggio alla finale de L’Isola dei Famosi per Alessandra. Per quel che riguarda le percentuali sappiamo invece quanto segue: a comandare Alessandra con il 68%, mentre il 32% per Nathaly. Per quest’ultima non c’è stato quindi niente da fare. Il pubblico ha deciso il suo destino in un televoto molto interessante.

Quindi Nathaly ha lasciato ufficialmente l’Honduras ed è tornata in Italia. Stesso destino, come già detto anche per Helena. Gianmaria ha preferito ritirarsi e Alessandra invece proseguirà l’avventura sull’Ultima Spiaggia. Chissà non possa raggiungere gli altri concorrenti durante il fine settimana. L’Isola dei Famosi si prepara ora all’ultima puntata, in programma lunedì. Chi sarà il vincitore?

Seguite Novella2000.it per non perdervi nemmeno una news.