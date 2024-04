Isola, allarme nuovi ritiri in Honduras: altri naufraghi potrebbero lasciare il reality

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Allarme nuovi ritiri a L’Isola dei Famosi? Secondo una segnalazione degli altri naufraghi potrebbero abbandonare il programma e fare ritorno in Italia: “Alcuni si lamentano e vorrebbero lasciare”.

Isola dei Famosi, nuovi ritiri in Honduras?

L’Isola dei Famosi è in corso da tre settimane ed è già successo di tutto! Un’espulsione dal programma, eliminazioni mediante televoto, discussioni per il cibo (e c’è anche chi l’ha sottratto alla produzione) e concorrenti che hanno deciso di interrompere la loro avventura anzitempo. A proposito di quest’ultimo punto giungono nuove indiscrezioni.

A riportare la notizia è Deianira Marzano che dal suo profilo Instagram ha fatto sapere che potrebbe non essere finita qui con i ritiri a L’Isola dei Famosi. Ci sarebbero infatti diversi naufraghi scontenti. Ma ecco quanto riportato dall’esperta di gossip, secondo le indiscrezioni trapelate dal web:

“Novità Isola. Pare che prossimamente ci sarà un atro ritiro! Confermato anche da un ex concorrente, che avrebbe detto a una follower in privato che alcuni naufraghi si lamentano e vorrebbero lasciare”. Questo quanto scritto dalla Marzano su Instagram.

Il rumor ha già attirato la curiosità dei fan de L’Isola dei Famosi che ora sono curiosi di capire chi potrebbero essere i partecipanti indiziati che potrebbero mettere fine al loro percorso.

Storia Instagram di Deianira Marzano su L’Isola dei Famosi

Al momento il pettegolezzo è da prendere con le pinze e non sappiamo se effettivamente ci saranno nuovi ritiri a L’Isola dei Famosi. Certo è che in queste tre settimane di messa in onda nessuno si sarebbe aspettato tutto questo movimento in Honduras. Ma staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità.

Intanto ricordiamo che solo ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata de L’Isola dei Famosi, dove abbiamo visto l’eliminazione di Maité e nuove nomination! Ma è stata anche una puntata ricca di rimproveri, discussioni tra naufraghi, ma anche tra concorrenti e opinionisti e una risposta di Vladimir Luxuria alle critiche per la sua conduzione. Non ci siamo fatti mancare proprio nulla insomma!