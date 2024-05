Isola, nuovo giorno e un nuovo ritiro: Daniele Radini Tedeschi lascia il reality

Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Maggio 2024

Isola dei Famosi

In queste ultime ore è giunta la notizia in base alla quale Daniele Radini Tedeschi ha deciso di lasciare L’Isola dei Famosi per sempre. Ecco tutto quello che sappiamo.

Daniele abbandona L’Isola dei Famosi

Non sembra proprio esserci pace per L’Isola dei Famosi quest’anno perché purtroppo Vladimir Luxuria ha dovuto salutare un altro naufrago. Non si è trattata di un’eliminazione classica o di una squalifica, ma per la quarta volta dall’inizio del reality un altro naufrago ha deciso di ritirarsi.

In precedenza Francesca ha dovuto lasciare il gioco a causa di un infortunio alla gamba, seguita poi da Peppe Di Napoli in quanto sentiva troppo la mancanza degli affetti più chiari. Li ha seguiti anche Pietro Fanelli, il quale ha voluto anche scusarsi per il suo abbandono:

“Ciao ragazzi, chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. Mi dispiace se ho ferito qualcuno. Vi auguro l’esperienza più bella del mondo. Per me è un saluto perché vivo l’esperienza secondo la mia interiorità. Sono davvero contento di averci avuto a che fare per un ultimo saluto”.

Questa volta è toccato invece a Daniele Radini Tedeschi lasciare L’Isola dei Famosi, anche se al momento non abbiamo informazioni sulle sue motivazioni. Negli ultimi giorni aveva abbandonato momentaneamente il gioco a seguito di una lite, ma non si hanno molti dettagli su ciò che è accaduto successivamente. Si conseguenza dovremo attendere che a parlare sia l’ex concorrente stesso.

Sicuramente Vladimir Luxuria ne discuterà meglio durante la prossima puntata de L’Isola, che andrà in onda lunedì 6 maggio 2024. Per il momento nemmeno Daniele stesso ha commentato quanto accaduto, ma siamo sicuri che nelle prossime ore ne sapremo di più. Aggiungiamo anche che il televoto questa volta non verrà annullato, come in precedenza, perché l’ex naufrago non faceva parte della rosa di concorrenti in nomination.