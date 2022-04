1 Jeremias abbandona L’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez aveva già espresso nelle puntata passate de L’Isola dei Famosi il suo malcontento nello stare in Honduras. Ieri sera il televoto ha decretato che ha dover abbandonare i suoi compagni d’avventura sarebbe stato proprio lui. Il naufrago, quindi, è approdato a Play Sgamada, ovvero nella spiaggia limbo, dove si è a rischio eliminazione. Il concorrente, però, ha rivelato di non essere intenzionato a rimanere lì:

Era una sfida contro me stesso e l’ho vinta. Erano tre anni che non stavo con le persone e ora mi sono messo alla prova. Se voglio andare via il vero motivo è appunto che le cose per me brutte di questo lavoro sono maggiori di quelle positive. Per me tutto ha un limite.

La scelta del concorrente de L’Isola dei Famosi ha scatenato la reazione del padre e della sorella Cecilia. Gustavo ha appoggiato fin da subito la decisione del figlio. Cecilia, invece, prima che venisse annunciato l’esito del televoto era combattuta. Nelle sue Stories, infatti, aveva dichiarato: “Guardate i miei capelli come sono conciati in questo momento. Tra un po’ mi verranno tutti i capelli bianchi. Che ansia questo programma. Non ho fatto Stories per chiedervi aiuto per salvare mio fratello perché non so quale sia la cosa più giusta. Decidete voi“.

Alla fine, quindi, Jeremias ha scelto di ritirarsi aggiungendo:

Mi sono comportato da persona reale. Qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono Rodriguez e da 15 anni subiamo questi attacchi inutili. Non è una cosa che mi sono cercato. Mi è arrivata di rimbalzo. Sono una persona stra-umile. Non me la sono mai tirata. Non ho mai voluto comandare. C’è stato un accanimento. Sta passando un’immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico. Soffro gli attacchi delle persone. Non ho fatto nulla di male. In passato, ho avuto tanti problemi, ho avuto il coraggio di affrontarli per non averli più. Io non sono italiano, faccio fatica a tirar fuori quello che sono. Mi dà fastidio. Mi ferisce. Io sono un essere umano.

