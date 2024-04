Isola dei famosi, rinnovata completamente la Palapa (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 9 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Con la nuova edizione dell’Isola dei famosi ci sono state varie novità e tra queste c’è anche una palapa nuova e cambiata. A presentarla è stata Vladimir Luxuria con l’aiuto dell’inviata Elenoire Casalegno che ha mostrato il luogo in cui i naufraghi stanno durante la puntata in diretta e dove faranno le nomination.

La nuova palapa dell’Isola dei famosi 2024

Grandi novità per l’Isola dei famosi 2024 che ha visto una grande rivoluzione. Tutto è partito dalla conduzione che ha visto l’arrivo di Vladimir Luxuria dopo aver ricoperto in pratica tutti i ruoli in questi anni di reality. Accanto a lei ci sono come opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Una grande novità è stata anche l’inviata dall’Isola che è Elenoire Casalegno.

Ua novità rivelata ufficialmente in diretta è stata anche la presenza di quattro naufraghi non famosi, oltre ai 13 vip già annunciati una settimana fa. E questi naufraghi sono lì già da due giorni, ma solo giovedì saranno riuniti con i famosi. Ma si sono già fatti notare molto bene.

Ma non finisce qui, perché vista la rivoluzione dell’edizione anche la palapa è tutta nuova. A rivelarlo è stata Vladimir Luxuria che si è fatta aiutare da Elenoire Casalegno per mostrarla al pubblico. E così abbiamo visto una location esteticamente un po’ diversa, uno stile pre-colombiano. Sia il luogo in cui i naufraghi stanno seduti, che la postazione delle nomination assomiglia quasi a un parco divertimenti. Come se fosse un’attrazione di Indiana Jones.

Anche la postazione della prova del fuoco è diversa. Il look è coerente col resto del luogo, ma il fuoco è ancora più presente rispetto alle scorse edizioni. A voi piace la nuova Palapa? Chissà se ci saranno altre novità nelle prossime puntate?