L’isola è iniziata due giorni fa (ma nessuno lo sapeva): la rivelazione in diretta di Luxuria

Debora Parigi | 8 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

In diretta all’Isola dei famosi Vladimir Luxuria ha rivelato che il reality è inziato in realtà da due giorni con una grande sorpresa

Con l’arrivo dei naufraghi all‘Isola dei famosi abbiamo scoperto un vero e proprio colpo di scena rivelato da Vladimir Luxuria. Il reality, infatti, è già iniziato da due giorni e i concorrenti non lo sanno. L’Isola è occupata da un gruppo di naufraghi non famosi e quindi per i vip sarà una vera e propria sorpresa.

All’Isola dei famosi anche un gruppo di naufraghi non vip che sono lì da due giorni

Proprio stasera, lunedì 8 aprile, è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei famosi. La conduttrice è Vladimir Luxuria con opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’inviata dall’Honduras è invece Elenoire Casalegno. Dopo aver salutato tutti e rignraziato i conduttori che l’hanno preceduta, Vladimir ha iniziato a far arrivare i 13 naufraghi. Ma c’è sato un colpo di scena.

“L’Isola dei famosi è iniziata da due giorni”, ha detto Luxuria. E ha rivelato che l’Isola è già occuppata da 48 ore da un gruppo di naufraghi non famosi. Si tratta di persone che la produzione ha cercato in tutta Italia e che sono anche diversi tra loro. Troviamo infatti una contessa, un poeta, una modella e un pescivendolo.

Dopo lo sbarco di tutti i naufraghi vip, Vladimir Luxuria ha presentato i non famosi con dei videoclip. E ha aggiunto che questi naufraghi “nip” li hanno proprio gettati sull’Isola dei famosi e lasciati a loro stessi nell’arrangiarsi. Quindi si sono anche già dati delle regole. E dovranno essere proprio i famosi ad adeguarsi a loro.

I quattro naufraghi non famosi si trovano su Playa Espinada e proprio stasera hanno scoperto di aver superato la prova a cui erano stati sottoposti. E così entrano ufficialmente in gioco. Il primo benefit ottenuto è stata l’immonità per questa prima puntata dell’Isola dei famosi. Inoltre avranno la possibilità di mandare direttamente in nomination uno dei famosi. Sarà molto interessante vedere la reazione dei vip quando scopriranno all’Isola ci sono anche questi 4 naufraghi in più.