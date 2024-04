“Non sono un pagliaccio che sforna poesie”, il naufrago Pietro Fanelli sbotta contro Vladimir Luxuria

Spettacolo

9 Aprile 2024

Il concorrente Nip de L’Isola dei Famosi 2024 Pietro Fanelli si è già scontrato con Vladimir Luxuria durante la prima puntata. Andiamo a scoprire tutto quello che è accaduto.

Pietro Fanelli contro Vladimir a L’Isola dei Famosi

Questa sera Vladimir Luxuria ha annunciato in anteprima la presenza di alcuni naufraghi Nip in aggiunta a quelli Vip. Tra loro non troveremo Tonia Romano, la quale ha dovuto lasciare il reality ancora prima dell’inizio a causa di un problema di salute. Tuttavia troviamo Peppe Di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli.

Questi ultimi due hanno avuto un piccolo scontro in diretta, o meglio la ragazza ha avuto da ridire sul comportamento del naufrago. Lo ha accusato di avere una doppia faccia dietro e davanti alle telecamere. Ha puntato il dito contro di lui affermando che quando sono da soli si trova molto bene, ma quando lo riprendono diventa un’altra persona.

Vladimir Luxuria ha tentato di calmare le acque dicendo di portare pazienza perché Pietro Fanelli ha l’anima antica di un poeta e poi ha aggiunto: “Ti voglio riabilitare, come se L’Isola fosse un poema epico. Quale sarebbe un verso che ti verrebbe da decantare, così innalziamo il livello“.

Il naufrago ha però replicato in maniera brusca, forse innervosito dalle parole della compagna d’avventura: “Sì, ma non sono un pagliaccio che sforna poesie“. Vladimir non ha però mostrato alcuna antipatia nei suoi confronti e con un grande sorriso, da brava professionista, ha esclamato: “Come non detto. Pietro è uno dei personaggi che più mi intriga e non voglio banalizzarlo“.

Vedremo come proseguiranno i rapporti di Pietro con lo studio e gli altri naufraghi nel corso delle puntate. Voi che cosa pensate che accadrà? Fatecelo sapere con un commento.