Isola dei Famosi, il ritiro dell’ennesimo naufrago e la chiusura anticipata: le ultime indiscrezioni

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Sembrerebbe che tra non molto L’Isola dei Famosi perderà un altro naufrago e per tale ragione il reality potrebbe terminare prima del previsto. Ecco che cosa sappiamo.

Nuovo abbandono a L’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi, per svariati motivi, ha perso nel corso del primo mese di messa in onda diversi naufraghi. I concorrenti hanno deciso di abbandonare perché sentivano la mancanza della famiglia oppure perché il medico aveva consigliato loro di tornare in Italia a riposarsi. L’ultimo in successione è stato Joe Bastianich, il quale ha salutato tutti nella prima metà di maggio 2024:

“Io me ne vado. Purtroppo è una situazione difficile. Avete visto il mio lato più personale e le cose le faccio fino in fondo. La dottoressa mi ha detto che non posso continuare e per me è stato pesante.

Mi spiace lasciare questi splendidi naufraghi. Avete visto le parti più deboli di me, non arrivare alla fine mi rende triste. Il successo non è definitivo e il fallimento non è fatale. Conta solo la grinta di continuare”.

Non sembra finita qui perché nelle ultime ore Deianira Marzano ha scritto sul proprio profilo Instagram che molto presto gli spettatori de L’Isola dei Famosi assisteranno a un nuovo abbandono. Al momento non sappiamo di chi si potrebbe trattare perché l’esperta di gossip non ha fatto nome, vedremo quindi cosa accadrà.

In arrivo un possibile nuovo abbandono a L’Isola dei Famosi

Inoltre ha aggiunto che a causa di tutte queste uscite di scena pare che L’Isola concluderà la messa in onda prima del previsto. Naturalmente non abbiamo alcuna certezza e tutto ciò che abbiamo scritto va preso con le pinze. Solo i prossimi giorni e le prossime settimane ci riveleranno la verità definitiva.

Noi come al solito vi aggiorneremo il prima possibile non appena ne sapremo di più.