Chi è Simone Antolini? Età, vita privata e Instagram

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

Tutto ciò che sappiamo su Simone Antolini, concorrente de L’Isola dei Famosi 2023. Si tratta di un ragazzo ancora nuovo al mondo dello spettacolo, anche se da sempre sogna di farne parte. Andiamo alla scoperta di tutte le informazioni sul suo conto. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Simone Antolini

Nome e Cognome: Simone Antolini

Data di nascita: settembre 1999

Luogo di Nascita: Ascoli Piceno

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: Alessandro Cecchi Paone

Figli: Simone Antolini non ha figli

Tatuaggi: Simone ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @simone_antolini00

Simone Antolini età e biografia

Chi è Simone Antolini, il compagno di Cecchi Paone e concorrente de L’Isola dei Famosi 2023? Iniziamo parlando delle sue origini e della data di nascita. Quando è nato?

Il giovane è nato ad Ascoli Piceno nel settembre del 1999. La sua età, quindi, è di 23 anni. Nessuna informazione sull’altezza o sul peso.

Parlando delle sue origini, quindi, possiamo affermare che viene dalle Marche. Oggi dove vive? Pare si sia trasferito a Roma.

Sui genitori sappiamo solamente che il padre possiede un’azienda agricola. Nessuna informazione sulla madre o se abbia fratelli o sorelle.

Ora che abbiamo capito chi è Simone, parliamo della sua storia d’amore con il compagno Alessandro Cecchi Paone…

Vita privata: Simone Antolini ha un fidanzato?

Della vita privata di Simone Antolini sappiamo che in passato ha avuto una lunga relazione con una ragazza. La loro storia, come rivelato da lui stesso in un’intervista, è terminata per la sua presa di coscienza in merito alla propria sessualità.

Oggi Simone ha un fidanzato. Ha iniziato a conoscere Alessandro Cecchi Paone da lontano, durante la pandemia, guardandolo in TV. Da sempre appassionato di politica, infatti, guardava spesso programmi che trattavano tale tema.

Dopo essersi scambiati dei like su Instagram, hanno iniziato a scriversi:

“Decisi di confidarmi con lui a proposito di questa presa di coscienza che per me era stata un mezzo shock. Mi sentii accolto, avevo capito che poteva proteggermi e le chat divennero più assidue”.

A un certo punto Cecchi Paone lo ha invitato a un evento a Pescara, ma per un imprevisto non si sono potuti vedere. Nel 2022 si sono conosciuti a Rimini e il bacio è arrivato dopo una cena davanti al mare.

Dove seguire Simone Antolini: Instagram e social

Dove possiamo seguire Simone Antolini sui social? Pare che non possieda alcun profilo Twitter o TikTok.

Lo troviamo, tuttavia, su Facebook e su Instagram. Quest’ultimo è privato e purtroppo non possiamo vedere le foto e le immagini che lo ritraggono.

Dalla biografia apprendiamo che ha studiato Scienze Giuridiche e scopriamo il nome dell’agenzia che lo segue.

Andiamo, ora, a scoprire che cosa fa nella vita Simone Antolini…

Carriera

Simone Antolini è nuovo al mondo dello spettacolo. Durante un’intervista con FanPage ha dichiarato di aver sempre avuto il sogno della recitazione. Tanto che in passato si è iscritto a un corso per poi fare un unico casting a Roma.

Il padre possiede un’azienda agricola con annesso un punto vendita di generi alimentare. Il fidanzato di Cecchi Paone si è occupato per diverso tempo della vendita e della contabilità:

“Ero molto amato e stimato dai clienti. Ho servito queste persone per 4 anni”.

Non ha mai partecipato al Grande Fratello Vip, ma durante il GF Vip Party il suo compagno ha parlato di lui.

Nel 2023 la sua carriera nel mondo della televisione fa un balzo in avanti ed entra nel cast de L’Isola dei Famosi insieme al compagno Alessandro Cecchi Paone.

Simone Antolini a L’Isola dei Famosi 2023

Simone Antolini partecipa a L’Isola Famosi 2023, giunta all’edizione 17, in coppia al compagno Alessandro Cecchi Paone.

Ad oggi non ha ancora commentato la sua presenza all’interno del reality. Nell’attesa, quindi, andiamo a vedere quali sono tutti i concorrenti…

Il percorso di Simone a L’Isola dei Famosi 2023

Simone antolini comincia il suo percorso a L’Isola dei Famosi lunedì 17 aprile 2023. Ancora non sappiamo come si comporterà con i compagni naufraghi in Honduras. Lo scopriremo presto e vi terremo informati man mano.

1° settimana: IN AGGIORNAMENTO