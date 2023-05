NEWS

Nicolò Figini | 8 Maggio 2023

Uomini e donne

La scelta di Luca a Uomini e Donne

Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show ha saltato la programmazione oggi perché, appunto, le precedenti registrazioni erano state mostrate per intero la scorsa settimana e nella giornata odierna è stato fatto vedere ai telespettatori uno speciale su Amici 22.

Fatto sta che grazie a Lorenzo Pugnaloni sappiamo cosa ci aspetterà a partire da domani, martedì 9 maggio 2023. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato le anticipazioni annunciando che Luca Daffré ha fatto la sua scelta. Tra le possibili corteggiatrici alla fine la sua decisione è ricaduta su Alessandra: “Luca ha fatto la sua scelta nella registrazione di oggi e ha scelto Alessandra“.

Voi ve lo aspettavate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento. Per quanto riguarda il momento sappiamo che a scendere è stata solo la corteggiatrice e il pubblico ha visto la loro ultima esterna. Carmen e Alice, invece, non sono scese nello studio di Uomini e Donne e Luca, in seguito, andrà da loro in camerino per spiegare la situazione:

“Scelta comunque con sedie rosse. Alessandra si è seduta subito e alla fine del discorso c’è stato il bacio e sono scesi i petali. Ha deciso Luca di fare la scelta in maniera diversa”.

Non ci resta, ora, che scoprire quale sarà invece la decisione della tronista Nicole. Quest’ultima dovrebbe fare la sua scelta nella registrazione di domani pomeriggio di Uomini e Donne. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.