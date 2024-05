Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Maggio 2024

Stando a una foto pubblicata da Sonia Bruganelli sui social sembrerebbe che l’opinionista de L’Isola dei Famosi sia volata in Honduras. Che cosa sta succedendo?

L’opinionista de L’Isola dei Famosi vola in Honduras?

In questi giorni non si fa altro che parlare de L’Isola dei Famosi 2024 per quanto riguarda la squalifica di Francesco Benigno e dei quattro ritiri che sono avvenuti nel giro di un mese. Il più recente è stato quello di Daniele Radini Tedeschi, il quale si è prima allontanato momentaneamente per motivi non ancora resi pubblici per poi decidere di lasciare il reality.

Questa volta invece si parla di un arrivo in Honduras, ma non ci riferiamo a una nuova aggiunta al cast. Come ben sappiamo in studio siamo abituati a vedere Vladimir Luxuria alla conduzione e al suo fianco i fedeli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli.

Proprio quest’ultima nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae a bordo di un aereo. Si sta evidentemente rilassando in volo mentre legge una rivista e beve un po’ di vino. In sovraimpressione leggiamo “arrivo Honduras” e il pubblico ha cominciato a chiedersi che cosa stia succedendo.

Sonia Bruganelli vola in Honduras per la prossima puntata de L’Isola dei Famosi

Perché Sonia Bruganelli, che può commentare comodamente in Italia L’Isola dei Famosi, dovrebbe andare fino in Honduras? Al momento è chiaro perché non sono state fornite informazioni in merito e dovremo probabilmente attendere la puntata di lunedì per scoprirlo. La stessa Sonia non ha ancora parlato; qualcuno crede si tratti di una battuta mentre altri che si tratti di un’innovativa mossa della produzione.

Per scoprire ciò che accadrà non ci resta che aspettare lunedì 6 maggio 2024, ovvero il giorno in cui Vladimir Luxuria ci svelerà la verità dietro questo intrigante mistero.