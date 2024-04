Isola, il Covid colpisce ancora! Aras ancora positivo, anche Edoardo finisce in infermeria

Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Che succede a L’Isola dei Famosi? Due naufraghi finiscono in infermeria, Greta dopo il Covid torna in gioco

Stasera c’era grande attesa per scoprire lo stato di salute di alcuni naufraghi. Mentre Greta Zuccarello è tornata dagli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi. Assente invece ancora Aras Şenol e al bollettino medico si aggiunge anche Edoardo Franco. Entrambi sono positivi al Covid.

Isola dei Famosi – naufraghi in infermeria per Covid

Nuova puntata questa sera de L’Isola dei Famosi. Dalle anticipazioni abbiamo saputo non solo che Luce Caponegro è stata eliminata e che c’è stata una tromba marina (che tanto ha preoccupato i concorrenti), così come discussioni e un nuovo infortunio, ma sono arrivate anche delle novità su Greta Zuccarello e Aras Şenol. I concorrenti, infatti, durante la scorsa puntata non hanno preso parte al gioco per motivi di salute.

LEGGI ANCHE: Isola, non corre buon sangue tra gli opinionisti? Frecciatine in diretta tra Sonia e Dario (VIDEO)

Entrambi hanno fatto un salto in infermeria e dopo il tampone positivo è stato annunciato che entrambi hanno dovuto fare i conti con il Covid 19, seppur asintomatici. Per tranquillizzare la famiglia e il pubblico, entrambi i naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno assicurato di stare bene e di non vedere l’ora di rimettersi in gioco.

Stasera però finalmente ci sono delle novità. Greta Zuccarello si è negativizzata ed è tornata nuovamente in gioco, pronta a riprendersi il ruolo di leader che nel corso della settimana è passato nelle mani di Edoardo Stoppa. Per quanto riguarda invece il suo compagno di Isola dei Famosi, Aras Şenol, sappiamo invece che è assente.

Ma non solo, perché stasera tra gli assenti de L’Isola dei Famosi c’è anche Edoardo Franco. Sia lui che Aras Şenol non hanno presenziato in palapa per motivi di salute. La conduttrice Vladimir Luxuria ha voluto rassicurare tutti con un collegamento video in cui hanno potuto aggiornare loro stessi sul loro stato di salute.

Edoardo Franco ha fatto sapere di essere risultato positivo al Covid purtroppo venerdì mattina e di conseguenza deve stare lontano dai suoi compagni. Spera però di tornare presto, anche perché fortunatamente non ha sintomi. Aras Şenol, invece pare abbia accusato un po’ di mal di testa, ma nulla di preoccupante e il suo tampone al momento è ancora positivo.

Servirà dunque un po’ pazienza sia per Edoardo che per Aras. Non ci resta che attendere per ricevere ulteriori aggiornamenti sui due concorrenti de L’Isola dei Famosi.