Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2024

Amici 23

Dopo aver visto Mida avvicinarsi ad Aurora, e dopo alcuni suoi ripetuti atteggiamenti, Gaia affronta il cantante ma tra i due allievi di Amici 23 scoppia la lite.

Lite tra Gaia e Mida ad Amici 23

Nonostante siano ormai passate diverse settimane dalla rottura tra Mida e Gaia, pare che la ballerina di Amici 23 non abbia ancora superato la fine della relazione. In queste ore così dei nuovi atteggiamenti del cantante hanno scatenato nell’allieva di Raimondo Todaro nuove insicurezze e non è mancato un ennesimo sfogo. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Mida si è avvicinato ad Aurora, scatenando la gelosia di Gaia. Quest’ultima ha dunque deciso di affrontare il suo ex fidanzato e tra i due c’è stato un altro confronto, che ben presto si è però tramutato in una lite. La ballerina ha infatti affermato:

“Vieni tu da me sca**ato, quando dovrei essere io quella sca**ata. Prima dici che ti dispiace che potevo l’opportunità dopo il mio infortunio, poi dici che arrivo in finale grazie ad Aurora. Qua dentro cosa siamo stati per te? Un ca**o”.

Gaia, esasperata dal comportamento di Mida nei suoi confronti, si sfoga durante una discussione #Amici23 pic.twitter.com/xcKZ188LqT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2024

Dopo la lite avvenuta ad Amici 23, Gaia e Mida per diverse ore si sono totalmente ignorati e così la ballerina, sfogandosi con Martina, è tornata a mettere in discussione il sentimento del cantante, dichiarando: “La verità è che il sentimento da parte sua non c’è mai stato”. A un tratto però tra i due c’è stato un altro confronto, durante il quale è avvenuto un chiarimento.

Il giorno dopo Gaia e Mida provano a chiarirsi #Amici23 pic.twitter.com/lQUvj676xj — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2024

Sia Gaia che Mida hanno così espresso il loro punto di vista e in particolare la ballerina ha fatto notare al cantante alcuni suoi comportamenti che non gli sono piaciuti. I due dunque sembrerebbero aver voltato pagina, almeno apparentemente. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni tra Gaia e Mida? Non resta che attendere per scoprirlo.