Isola, violenta rissa tra Francesco e il pescivendolo Peppe: “Sei un fallito nella vita”

Andrea Sanna | 15 Aprile 2024

In settimana c’è stata una dura lite in Honduras tra i due concorrenti de L’Isola dei Famosi, Francesco Benigno e Peppe Di Napoli: “Sei un fallito nella vita”, ha detto il pescivendolo rivolgendosi all’attore.

Isola, rissa tra Francesco e Peppe

Stasera a L’Isola dei Famosi abbiamo ricevuto i primi aggiornamenti e scoperto come procede l’avventura dei naufraghi in Honduras. Se Greta Zuccarello è tornata in gioco, abbiamo altri due concorrenti in infermeria. Poi si è parlato di una tromba marina che tanto ha spaventato i partecipanti e il risultato del televoto. Ma… si è parlato anche di una lite tra Francesco Benigno e Peppe Di Napoli. Cosa è successo? Ve lo diciamo noi!

La scorsa settimana, fin dal suo arrivo a L’Isola dei Famosi, Francesco Benigno ha cercato di mettersi in mostra e ha tentato di dare dei consigli ai suoi compagni su come svolgere attività.

Dopo la clip riassuntiva, Francesco Benigno ha fatto presente che in realtà in questi primi giorni di permanenza in Honduras si è reso molto utile. Successivamente in un altro video abbiamo assistito allo scontro con Maité Yanes, perché a detta sua l’attore si sarebbe inserito in situazioni che non lo riguardavano durante l’accensione del fuoco. In generale però tutti credono sia un provocatore. Poi però la situazione si è fatta più calda quando Francesco ha discusso con Peppe:

“Se ci mettiamo a fare quello che ho fatto io e quello che fanno gli altri… Ma come non lo devo dire? Hai fatto un macello quando hai preso quel pesce”, ha detto l’attore nero. I due però sono arrivati a un faccia a faccia e sono stati divisi dai loro compagni.

Peppe gli ha risposto: “Ma tu non lo dire. Io non ho parlato proprio. Stai recitando?”. Qui Francesco ha risposto dicendo di essere autentico, ma il suo compagno de L’Isola dei Famosi ha avuto da ridire: “Io ti rispondo male quando voglio, perché tu non sei nessuno. Ma chi sei? Sei un fallito nella vita. Si crede che io sono scemo, ma ha sbagliato proprio”. In confessionale Di Napoli ha dichiarato di non sopportare troppo i modi di Benigno.

Francesco dalla sua ha replicato sostenendo sia Peppe a urlare di qua e di là! I due non hanno trovato un punto d’incontro subito, ma si sono chiariti durante la puntata de L’Isola dei Famosi.