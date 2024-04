Isola, Stoppa messo davanti a una prova: il riso o Juliana! La sua scelta vi farà sciogliere il cuore (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Stasera a L’Isola dei Famosi Edoardo Stoppa è stato messo davanti a una prova: il riso per lui e il gruppo una settimana o la sua dolce metà Juliana Moreira. La scelta presa vi farà sciogliere il cuore.

Isola, la scelta di Stoppa

Grandi emozioni questa sera a L’Isola dei Famosi. Non solo i chiarimenti su l’uscita di scena di Pietro Fanelli (che ha anche litigato con Vladimir Luxuria), ma c’è stato anche un momento toccante per Edoardo Stoppa. Stiamo parlando di uno dei naufraghi più amati e apprezzati di questa edizione del reality show.

Fin dal suo arrivo Edoardo Stoppa è sempre stato leale con il gruppo e oggi ha potuto vivere di una bella emozione. Per lui in Honduras è arrivata la sua dolce metà: Juliana Moreira! Stanno insieme dal 2007 e nel 2017 si sono sposati. Un amore senza confini il loro, che oggi abbiamo potuto vedere da vicino, perché la modella è sbarcata in Honduras per fargli una sorpresa.

Ma non è stato così semplice per Edoardo incontrarla. Infatti il concorrente de L’Isola dei Famosi è stato messo davanti a una scelta: il bene del gruppo e dunque preservare il riso per la settimana oppure incontrare Juliana. Stoppa fin da subito ha mostrato difficoltà. Da una parte il dispiacere di fare il torto al gruppo e dall’altra la voglia di abbracciare la sua amata.

C’è stato però un colpo di scena! Lo Spirito de L’Isola dei Famosi ha concesso a Edoardo Stoppa di raggiungere a nuoto Juliana, che si trovava ad attenderlo su una piattaforma in legno. Lui titubante ha chiesto alla Moreira cosa dovesse fare e lei pur di non metterlo in difficoltà gli ha suggerito di scegliere il riso e i suoi compagni. Poco dopo però Vladimir Luxuria gli ha concesso un minuto dal suo arrivo tra le braccia di Juliana.

Edoardo Stoppa però si è concesso davvero pochi secondi, forse timoroso di non farcela per il troppo vento ed ha velocemente raggiunto la riva emozionato e tra le lacrime.

Un momento che ha davvero commosso tutti sui social e in studio. Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono davvero una coppia meravigliosa e il comportamento del naufrago de L’Isola dei Famosi dimostra la sua lealtà.