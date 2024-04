Pietro svela perché ha lasciato l’Isola, ma Vladimir sbotta: “Te l’ha detto il medico di andare?”

NEWS

Debora Parigi | 29 Aprile 2024

isola dei famosi 2024

Tra i tanti naufraghi che hanno scelto di ritirarsi dall’Isola dei famosi c’è Pietro Fanelli. E proprio stasera lui ha avuto un ultimo incontrato con il resto del gruppo per rivelare i motivi della sua scelta. Ciò che ha detto lo ha portato anche a litigare con Vladimir Luxuria.

Il battibecco tra Pietro Fanelli e Vladimir Luxuria all’Isola dei famosi

Nei giorni scorsi all‘Isola dei famosi c’è stato l’ennesimo abbandono. Questa volta è toccato a Pietro Fanelli. Il naufrago, dopo la missione che lo ha visto tre giorni lontano dal resto del gruppo e il litigio con loro, ha deciso di abbandonare l’avventura. A questo punto la produzione gli ha chiesto di restare in Honduras per avere un ultimo confronto in diretta con gli altri naufraghi.

E così questa sera è successo proprio questo. In realtà tutto è partito con Pietro Fanelli che ha riferito i motivi del suo ritiro. “Io mi stavo ammalando, ero in un posto incontaminato, impunito da Dio, ma c’erano dei confini, mi sentivo in una bara”, ha raccontato. “Non stavo bene, ero curioso, volevo cercare qualcosa, mi sentivo chiuso in una prigione. E non riuscivo più a sostenere questo disturbo mentale. E quindi mi sfogavo, con rabbia, con dolore, ero torturato, è uscito il peggio di me. Per di più c’erano degli animali fastidiosissimi, grossi quasi quanto me, armati di videocamere che mi torturavano notte e giorno, come le mosche torturano le vacche. Ma io non sono una vacca e non morirò con le mosche addosso a torturarmi”.

Vladimir ha cercato di intervenire, ma Pietro ha chiesto di non essere interrotto. “E poi gli ultimi giorni in solitudine, l’ultimo giorno, sentii una voce guardando il sole. Questa voce mi disse: ‘vedi la luce, fuggi’. E io sono fuggito. Il giorno stesso, dato che avevo un foglio, ho scritto un aforisma che per me è molto importante: la vita è un film, Dio è il regista. Però penso che in Occidente pià che Dio il regista sia il diavolo. E ci tengo a un appello al popolo italiano: scappate dalle città, andate dov’è rimasta ancora poesia. Crescete i vostri figli in un modo sano. Fate sì che non vedano nelle vostre rughe la paura della morte e della vecchiaia. Fate sì che vedano nelle vostre rughe l’amore, l’amore nella vita”.

Ecco che alla fine Vladimir Luxuria è riuscita a prendere la parola. “Ha parlato il messia”, ha detto prendendolo in giro. E poi gli ha detto di non averlo capito questo percorso che lui dice di aver fatto. Pietro Fanelli si è difeso dicendo che lui ha fatto intrattenimento, quello per cui era pagato. E allora la conduttrice ha fatto: “ma te l’ha detto il medico di andare all’Isola dei famosi?”. Poi ha chiesto se ci fosse qualcuno che volesse difendere Pietro, perché lei proprio non era in grado.