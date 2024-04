Isola – Artur flirta con Khady, ma avrebbe “un amore segreto”: l’indiscrezione

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 29 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Artur Dainese è nell’occhio del ciclone in queste ultime ore, mentre si trova impegnato a L’Isola dei Famosi. Oltre al presunto amore avuto con Jessica Alves (ex Ken Umano), ora flirt con Khady Gueye anche se c’è chi sostiene abbia un “amore segreto”. Scopriamo l’indiscrezione.

Isola, Artur avrebbe un “amore segreto”

In Honduras procede l’avventura dei naufraghi de L’Isola dei Famosi e potrebbe essere nato un primo amore in questa edizione. Tra le spiagge di Cayo Cochinos infatti si è notata una particolare vicinanza tra Artur Dainese e Khady Gueye. I due sono sempre molto vicini e avrebbero un flirt in corso.

Ad accorgersi non solo i telespettatori da casa ma anche Sonia Bruganelli durante la puntata scorsa. Ma ci sarebbe un ma, che se dovesse trovare conferme sarebbe davvero clamoroso. Secondo le recenti indiscrezioni, infatti, Artur Dainese mentre ora fa la conoscenza di Khady Gueye a L’Isola dei Famosi, avrebbe un amore segreto.

Il modello a quanto pare non sarebbe single, ma ci sarebbe una persona ad aspettarlo qui in Italia. A lanciare il pettegolezzo e commentare la vicinanza tra Artur Dainese e Khady Gueye a L’Isola dei Famosi è stata Deianira Marzano. I due dopo essere stati motivo di argomento anche per il furto dello spray anti zanzare, pare siano coinvolti anche nel gossip. Artur peraltro avrebbe un amore segreto, il cuore del concorrente sarebbe occupato.

“Vabbè ora devono far credere di essere una coppia Artur e Khady all’isola, giustamente sono giovani e belli e le provano tutte. Detto ciò pare che lui abbia una donna fuori, quindi si palesi. O anche lei è a favore di questi teatrini“, ha scritto Deianira Marzano a proposito di Artur de L’Isola dei Famosi.

Al momento non sappiamo quanto ci sia di vero in questa indiscrezione, dato che lo stesso Artur non ha mai fatto riferimento alla sua vita privata lontana da L’Isola dei Famosi. Ha davvero una fidanzata? Presto potrebbe arrivare la verità!