1 Parla Isolde Kostner

Una delle concorrenti più amate di questa edizione de L’Isola dei Famosi è stata senza dubbio Isolde Kostner. Fin dal primo momento infatti l’ex sciatrice ha conquistato il favore del pubblico, nonostante non abbia fatto breccia nel cuore di tutti i naufraghi. Spesso infatti Isolde è stata duramente accusata da alcuni suoi compagni, tuttavia da casa i telespettatori hanno premiato la sua forza di volontà e la sua tenacia, portandola fino in semifinale. Proprio ad un passo dall’ultima puntata così la Kostner è stata eliminata, ed ha cosi interrotto la sua esperienza. Qualche ora fa così Isolde si è raccontata a Il Corriere del Veneto, e nel corso della chiacchierata, come riporta Isa&Chia, ha svelato chi avrebbe voluto come vincitore de L’Isola dei Famosi. A quel punto così inaspettatamente l’ex naufraga ha fatto il nome di Ignazio Moser:

“Non credo che ad accomunarci sia stato il Trentino-Alto Adige, quanto essere stati entrambi atleti. Lui ha gareggiato come ciclista professionista fino a 24 anni e questo ci ha legato. Come sportivi abbiamo carattere e forma mentis simile: ci siamo sintonizzati subito. Se Ignazio fosse entrato subito avrebbe avuto grosse possibilità: è un vincitore, ha grinta e lo ha dimostrato anche rifiutandosi di fare a Cecilia Rodriguez la proposta di matrimonio spinta dalla redazione. Pur avendo una fidanzata molto famosa ha preferito tenerlo come momento privato e questo mi piace”.

Per di più Isolde Kostner ha anche svelato quali sono i naufraghi con i quali ha stretto un legame d’amicizia:

“Sicuramente una gran sintonia con Roberto Ciufoli: avevamo le stesse idee, siamo entrambi silenziosi, con interessi simili, amiamo la montagna. Rimarremo sicuramente in contatto. […] Ho avuto poca affinità con Gilles Rocca, che è uscito presto. E io e Andrea Cerioli non ci piacevamo e non siamo mai andati oltre la superficie. L’ho trovato, scontroso, poco rispettoso dei suoi antagonisti. Ho cercato di tenermi a distanza”.

Ma non solo. Successivamente infatti Isolde Kostner fa anche un’allusione sulla produzione de L’Isola dei Famosi. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni.