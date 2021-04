Chi è Isolde Kostner? Età, marito, figli, carriera e Instagram

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Isolde Kostner, ex sciatrice italiana e ora concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’altezza e ancora la vita privata, la carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Isolde Kostner

Nome e Cognome: Isolde Kostner

Data di nascita: 20 marzo 1975

Luogo di Nascita: Bolzano

Età: 46 anni

Altezza: 1 metro e 71 centimetri

Peso: 66 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Ex sciatrice

Marito: Isolde è sposata con Werner Perathoner

Figli: Isolde ha due figli David e Gabriel

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @isolde_kostner_official

Isolde Kostner età, altezza e biografia

Ecco alcuni cenni della biografia della campionessa di sci. Quanti anni ha Isolde Kostner? Parliamo con il dire che la concorrente de L’Isola dei Famosi è nata a Bolzano (ma originaria di Ortisei) il 20 marzo 1975 dunque la sua età corrisponde a 46 anni.

Abbiamo informazioni utili anche per quel che riguarda altezza e peso, che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 71 centimetri e 66 kg.

Cresciuta in una famiglia di grandi sportivi ( i suoi nonni erano atleti di hockey sul ghiaccio e sci di fondo), Isolde fin da bambina si è innamorata non solo di quello che è lo sport in generale, ma in particolare dello sci, che a lungo andare, grazie anche al suo talento, la renderà una campionessa.

Ma prima di concentrarsi sulla sua carriera, parliamo della sua vita privata…

Vita privata: marito e figli

In questo paragrafo ci concentriamo invece sulla vita privata di Isolde Kostner. Molti utenti del web si sono spesso chiesti dove vive? Ebbene sappiamo che vive in Trentino e che, dopo il ritiro dall’attività agonistica (avvenuto tra la fine del 2005 e inizio 2006) la sportiva gestisce un albergo a Selva di Sal Gardena.

Ma Isolde Kostner è sposata? La sportiva il 15 ottobre 2006 si è unita in matrimonio con Werner Perathoner, suo ex maestro di sci. Dopo un lungo fidanzamento i due hanno voluto sancire questa unione con le nozze. Insieme oggi gestiscono l’hotel. La coppia ha due figli, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008. I loro nomi sono David e Gabriel.

I poco informati si saranno chiesti se tra Isolde e Carolina Kostner vi è una parentela o meno. Ebbene possiamo dirvi che tra le due campionesse italiane c’è un legame. Sono infatti cugine e la passione per lo sport caratterizza la loro famiglia. Medesima parentela che riscontriamo anche con l’hockeista Simon Kostner.

Tra le altre informazioni sappiamo anche che ha due fratelli e una sorella.

Dove seguire Isolde Kostner: Instagram e social

C’è possibilità, per chi volesse, di seguire Isolde Kostner? La risposta è sì. La concorrente de l’Isola dei Famosi potete trovarla su Instagram.

Ad oggi il numero dei seguaci è molto basso, ma probabilmente anche per via del suo scarso utilizzo dei social. Siamo certi però che grazie al reality il numero dei sostenitori aumenterà.

Sbirciando nel suo account, infatti, ci siamo accorti, tra l’altro, che il suo profilo è poco aggiornato. Evidentemente la campionessa di sci non è molto amante dei social network e di conseguenza non posta molti scatti. Le poche foto presenti, comunque, non lasciano trasparire nulla della sua vita privata.

Troviamo qualche immagine in più, invece, grazie all’avventura che la vede protagonista a L’Isola. Abbiamo molte informazioni, invece, per quel che riguarda la carriera di Isolde…

Carriera

La carriera di Isolde Kostner è ricca di emozioni. Ma quando ha iniziato a sciare per la prima volta e come si è evoluto il suo percorso nel mondo degli sci? Tutto ha avuto inizio quando la concorrente de L’Isola dei Famosi aveva appena 3 anni d’età. Ad 11 anni è diventata un’atleta a livello agonistico e nel 1992 ha debuttato ai Mondiali Juniores e ha vinto la sua primissima gara due anni più tardi.

Come ogni sportivo purtroppo anche Isolde ha subito un grave infortunio nel corso della sua carriera e risale al 2002, durante le prove di discesa libera negli USA. Un infortunio che purtroppo ha dato una svolta al suo percorso e che, sebbene abbia ottenuto ottimi piazzamenti, non le ha più regalato grande continuità.

Nel corso della sua carriera Isolde Kostner ha vinto una moltitudine di trofei e risulta essere tra le sportive più vincenti di sempre:

15 vittorie in Coppa del Mondo (nel nostro Paese soltanto Deborah Compagnoni e Federica Brignone hanno fatto risultati simili);

(nel nostro Paese soltanto Deborah Compagnoni e Federica Brignone hanno fatto risultati simili); 2 Coppe del Mondo di Discesa Libera ;

; 3 medaglie olimpiche (un argento e due bronzi)

(un argento e due bronzi) 3 medaglie ai Campionati del Mondo (due ori e un argento)

(due ori e un argento) 1 medaglia juniores (oro).

Nel 2002 è stata scelta come portabandiera italiana per aprire i Giochi Olimpici invernali di Salt Lake City. 3 anni più tardi Isolde Kostner si è ritirata dallo sci alpino agonistico dopo una vita in cui ha sempre gareggiato per le Fiamme Gialle.

Nel 2006, infine, si è ritirata ufficialmente con la XX edizione dei Giochi olimpici invernali di Torino dove ha sfilato e spento la fiamma olimpica.

Notti Sul Ghiaccio

Ancor prima di partecipare a L’Isola dei Famosi, Isolde Kostner nel 2007 ha preso parte alla seconda edizione di Notti Sul Ghiaccio, trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci.

Nella medesima edizione a cui ha partecipato Isolde era presente anche un altro concorrente di questa Isola dei Famosi, parliamo di Brando Giorgi. Nel reality show la Kostner si è classificata terza alle spalle di Ludovico Fremont (vincitore) e Timothy Snell (secondo sul podio ed ex allievo di Amici).

Isolde Kostner a L’Isola dei Famosi

Il 15 marzo 2021 ha avuto inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi con il supporto dell’inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino. Tra gli opinionisti, invece, troviamo Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. A seguito di eliminazioni e qualche ritiro di troppo, la produzione ha deciso di arruolare forze fresche per il reality show e tra esse compare anche Isolde Kostner.

Risale al 5 aprile l’arrivo di Isolde a L’Isola. Ma leggiamo le sue parole nel video di presentazione:

“Un campione sarà sempre un campione. Non solo fisicamente, ma anche mentalmente. A me piace trovare i miei limiti, vedere dove sono e poi superarli. Io non sono capace di stare ferma a far niente. Non ce la faccio proprio. Sto sempre in movimento.

Mi piace darmi da fare e non mi faccio problemi se posso dormire poco. A me i fannulloni non piacciono. Io dò il massimo e dunque anche gli altri devono dare il massimo per me e vedrete che andremo d’accordo”.

Molto decisa e determinata, questo è il biglietto da visita di Isolde prima del suo arrivo a L’Isola dei Famosi. Ecco chi sono tutti i suoi compagni di viaggio…

Il cast de L’Isola dei Famosi

Anche per questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi è stato selezionato un cast molto numeroso e ricco di caratteristiche. Ad aggiungersi ufficialmente ai già presenti anche Isolde, pronta a dare una mano al gruppo. Ma chi sono tutti gli altri protagonisti di questa stagione del reality show?

Partiamo per ordine e concentriamoci sull’elenco delle donne che sono volate in Honduras:

Ma non è tutto. Tra i concorrenti uomini troviamo invece i seguenti concorrenti:

Tra loro si nasconde il vincitore de L’Isola dei Famosi! Isolde Kostner avrà la meglio su tutti gli altri? Vedremo come si evolverà il suo percorso per capire come andranno le cose. Intanto a lei e a tutti i naufraghi facciamo il nostro più caloroso in bocca al lupo.

Il percorso di Isolde a L’Isola dei Famosi

Il 5 aprile Isolde Kostner è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi con un’altra concorrente. L’ex sciatrice, infatti, ha preso parte al programma insieme alla modella Beatrice Marchetti. Ma vediamo alcuni momenti salienti del suo percorso nel reality show di Canale 5…

Quarta e quinta settimana

Isolde in queste prime settimane di permanenza a L’Isola dei Famosi si è messa a completa disposizione dei suoi compagni di viaggio e sembra avere le idee piuttosto chiare su ognuno di loro.

Sesta settimana

(IN AGGIORNAMENTO)

