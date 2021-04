1 Chi condurrà il Late Show di Italia 1?

Con l’arrivo della primavera anche il palinsesto delle reti nazionali subisce delle modifiche importanti. È il caso di Italia Uno che su Mediaset è pronto a lanciare una trasmissione nuova di zecca. Si tratta di un Late Show, che a quanto pare andrà in onda il venerdì in seconda serata e che, come vedremo, è già ricco di ospiti. Ma chi sarà al timone di conduzione?

In tanti probabilmente speravano di poter vedere Tommaso Zorzi nelle vesti di presentatore del Late Show, ma così non sarà. L’influencer ha già numerosi progetti in ballo, dal ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi a commentatore del daytime del reality, ma anche presentatore de Il Punto Z su Mediaset Play. Ma sono davvero tanti i lavori a cui si sta dedicando dopo la vittoria del GF Vip.

A condurre Venus Club (questo il nome del Late Show) su Italia Uno sarà Lorella Boccia, che ha già mostrato grande talento in questo ruolo. Dopo averla vista ad Amici come una giovane allieva, poi professionista ma anche presentatrice del daytime, ora la Boccia è pronta ad una nuova avventura sulle reti Mediaset, a seguito del grande successo di Rivelo in onda su Real Time.

Il programma di Italia Uno dovrebbe prendere il via, stando alle anticipazioni di TV Blog, tra il 7 e 14 maggio. In totale saranno 6 puntate. Si tratterà di una trasmissione tutta al femminile, che vedrà amati ospiti e la presenza di due personaggi molto importanti, che accompagneranno la conduttrice in questo viaggio.

Ma non perdiamo tempo e andiamo quindi a scoprire gli ospiti del nuovo programma di Lorella Boccia, prossimamente in onda su Italia 1…