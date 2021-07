1 Le vacanze dei campioni dell’Italia

Una settimana fa i giocatori dell’Italia erano impegnati con i festeggiamenti della vittoria del Campionato Europeo di Calcio.

Un traguardo speciale per la Nazionale Italiana, che ora si gode un po’ di meritato riposo. Tutti i protagonisti della spedizione Azzurra si trovano in vacanza. Alcuni hanno organizzato insieme, altri con le loro famiglie.

Andiamo a vedere nel dettaglio…

Gigio Donnarumma e Manuel Locatelli

Ecco qui Gigio Donnarumma e Manuel Locatelli insieme in vacanza in Sardegna.

Il portiere e il centrocampista con le rispettive fidanzate hanno raggiunto l’isola per riposarsi dopo l’impegno dell’Europeo e qui si mostrano sorridenti e divertiti.

Non sappiamo se raggiungeranno altre mete turistiche, ma sta di fatto che Gigio poi volerà in Francia, sponda PSG, mentre per Manuel potrebbe arrivare l’occasione Juventus!

