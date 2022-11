Chi è Iva Zanicchi? Età, altezza, vita privata e Instagram

Cantante, conduttrice e attrice di successo. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla grande Iva Zanicchi: dall’età all’altezza, per passare alla vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Iva Zanicchi

Nome e Cognome: Iva Zanicchi

Data di nascita: 18 gennaio 1940

Luogo di Nascita: Ligorchio

Età: 81 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attrice, conduttrice televisiva, cantante

Marito: È stata sposata con Antonio Ansoldi

Figli: Iva ha dei figli

Tatuaggi: Iva non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ivazanicchireal

Iva Zanicchi età, soprannome e biografia

Andando a sbirciare nella biografia di Iva Zanicchi, sappiamo che il suo soprannome è l‘Aquila di Ligorchio (frazione di Ventasso in provincia di Reggio Emilia), la città in cui è nata il 18 gennaio 1940, sotto il segno zodiacale del Capricorno.

Oggi la cantante ha 81 anni d’età, ma un’energia pazzesca da far invidia ai giovani d’oggi. Simpatica e irriverente ha conquistato il pubblico italiano con la sua spontaneità.

Per quanto riguarda la sua famiglia è nata da genitori umili: la madre Elsa Raffaelli era una casalinga, mentre suo padre Elviro Zanicchi era un elettricista. La famiglia di Iva conta anche tre sorelle e un fratello.

Andiamo ora a sbirciare qualcosa sulla sua vita privata come marito e figli…

La vita privata

Nella vita privata di Iva Zanicchi c’è stato un primo matrimonio con Antonio Ansoldi. Le nozze sono durate dal 1967 al 1985. Con il suo ex marito ha avuto una figlia di nome Michela. Lei gli ha resi nonni di due bambini, Luca e Virginia.

Dal 1986 a oggi convive da oltre 30 anni con il produttore discografico Fausto Pinna. Una storia d’amore importante. I due sono innamoratissimi e dal giorno della loro unione non si sono mai separati, nemmeno per un istante.

Di seguito dove è possibile seguire Iva su Instagram…

Dove seguire Iva Zanicchi: Instagram e social

E’ possibile seguire Iva Zanicchi su Instagram. La cantante ha un account ufficiale, seguito da circa 197 mila followers, che gestisce personalmente.

La Zanicchi ama informare i suoi sostenitori di tutto ciò che la riguarda: da progetti lavorativi a momenti in totale tranquillità con famiglia e amici.

Divertente, sempre con la battuta pronta e il sorriso sulle labbra, Iva Zanicchi fa divertire anche il popolo del web, affezionatissimo a lei.

Carriera

La sua carriera ha preso il via negli anni ’60, grazie a Mike Bongiorno, nel programma Campanile sera e Due campanili. Ma non l’abbiamo conosciuta solo nelle vesti di presentatrice. La Zanicchi infatti è un’artista a 360°: cantante, attrice, opinionista e per l’appunto conduttrice.

Festival di Sanremo

Il suo primo disco è stato pubblicato nel 1963 e 4 anni dopo ha vissuto la gioia di poter trionfare come vincitrice al Festival di Sanremo, prima con il brano Non pensare a me e successivamente con l’indimenticabile Zingara. In quest’ultima occasione si era esibita insieme a Bobby Solo. Un altro trionfo alla manifestazione canora risale al 1974 con Ciao cara come stai? e grazie a questa vittoria è l’unica donna, attualmente, ad aver vinto per ben 3 volte Sanremo. Non male! Ma ancora tanto teatro e il Madison Square Garden hanno fatto da cornice alla sua straordinaria carriera di attrice.

Negli anni poi, oltre alla musica l’abbiamo vista ricoprire il ruolo di conduttrice, con il suo programma storico Ok, il prezzo è giusto!. Successivamente Iva Zanicchi, attenendoci alla sua biografia, ha avuto una breve parentesi politica con Forza Italia.

Cinema e televisione

Negli anni Iva Zanicchi ha avuto modo di avvicinarsi al cinema, alla TV tra programmi e film e non solo. Qui un breve riassunto:

Le italiane e l’amore

La notte dell’addio

Una ragazza tutta d’oro

28 minuti per 3 milioni di dollari

La carpa del amor

L’ultimo capodanno

W gli sposi

Spera Teresa

Gli amici del bar

I tre moschettieri

L’Odissea

Caterina e le sue figlie

L’ispettore Coliandro

Programmi TV

Negli anni Iva Zanicchi è stata protagonista anche di tantissimi programmi TV. Da Il Festival di Castrocaro che le ha permesso di farsi conoscere per la sua musica, per passare ad altre trasmissioni d’intrattenimento come concorrente o opinionista/giudice. Senza dimenticare la conduzione di Ok, il prezzo è giusto o le varie partecipazioni come ospite fissa. Qui citiamo i programmi dal 2017 in poi:

Speciale Uomini e donne – Le olimpiadi della TV

Selfie – Le cose cambiano

60 Zecchini

Sanremo Young

Tú sí que vales

CR4 – La Repubblica delle Donne

Grande Fratello

All Together Now

All Together Now – La supersfida

L’isola dei famosi

Venus Club

D’Iva

Le Iene

È stata anche grande protagonista a teatro con alcuni spettacoli.

Sanremo 2022

A Sanremo 2022 torna ancora una volta Iva Zanicchi, una delle veterane di questo Festival di Sanremo. Torna sul palco con il brano Voglio amarti. Qui delle dichiarazioni rilasciate a TV Sorrisi e Canzoni a riguardo:

“Si tratta di un inno, di un grido d’amore. Certo si tratta di una canzone di una donna verso il suo uomo. Ma anche un amore che in questo momento ci vuole. Di apertura, voglio che la gente si senta unita e si voglia bene. Suscita serenità e gioia. L’amore è un sentimento strano che si può provare a ogni età”.

Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle

Entusiasta di questa nuova avventura, Iva Zanicchi non vede l’ora di mettersi in gioco a Ballando con le Stelle, accanto al suo insegnante Samuel Peron. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate alla vigilia a TV Sorrisi e Canzoni:

«La prima volta che ho ballato ero molto piccola, ero con la mia mamma e ricordo che era una mazurca. Mi scateno appena sento qualsiasi valzer suonato con la fisarmonica. Se potessi scegliere, mi piacerebbe ballare con Paola Barale, perché è un’amica e balla bene».

Ricordiamo che la trasmissione vede alla conduzione, ancora una volta, Milly Carlucci. Anche la giuria resta invariata.

Ma chi sono tutti gli altri protagonisti? Scopriamoli insieme!

I concorrenti e maestri di Ballando con le Stelle

Ecco il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Qui vedremo i concorrenti accompagnati dagli insegnanti di riferimento:

– Alessandro Egger con Tove Villfor

– Alex di Giorgio con Moreno Porcu

– Dario Cassini con Lucrezia Lando

– Ema Stokholma con Angelo Madonia

– Enrico Montesano con Alessandra Tripoli

– Gabriel Garko con Giada Lini

– Giampiero Mughini con Veera Kinnunen

– Iva Zanicchi con Samuel Peron

– Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina

– Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca

– Marta Flavi con Simone Arena – ELMINATI

– Paola Barale con Roly Maden

– Rosanna Banfi con Simone Casula

Il percorso di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle

Dall’8 ottobre Iva Zanicchi la vedremo gareggiare tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. Qui di seguito ciò che sappiamo riguardo al suo percorso.

1° puntata: Una puntata tosta per Iva, la quale ha avuto uno scontro con la giudice Selvaggia, poi chiarito. Nonostante il rischio eliminazione insieme al suo maestro è riuscita a classificarsi in seconda puntata.

2° puntata: Undicesimo posto per Iva e Samuel. Vanno comunque alla prossima puntata.

3° puntata: Iva e Samuel hanno superato la terza puntata, ma la Zanicchi ha subito un infortunio. Ora serve capire se riuscirà a recuperare per la quarta puntata.

4° puntata: Dopo qualche acciacco fisico, Iva e Samuel sono scesi in pista per svolgere la propria esibizione.

5° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

