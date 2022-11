NEWS

Andrea Sanna | 26 Novembre 2022

GF Vip 7

Le lacrime di Oriana Marzoli

La brusca interruzione della conoscenza con Antonino Spinalbese ha portato Oriana Marzoli a vivere momenti di up & down dentro la Casa del GF Vip. Oggi la venezuelana si è sfogata in lacrime con Luciano Punzo, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Dopo un momento di iniziale indifferenza, Oriana sta iniziando ad accusare il colpo.

Luciano, per esempio, l’ha invitata a riflettere sulla situazione che si trova a vivere Antonino fuori dalla Casa. Quando si è genitori, infatti, non è sempre facile trovare la persona giusta con cui ripartire e costruire qualcosa. Non è un limite avere figli, ma si deve comunque dedicare del tempo e ci sono momenti in cui pensare e altri in cui godersi la spensieratezza. Oriana Marzoli è ferita per essere stata accusata di insensibilità, dichiarando di non aver fatto domande sulla figlia per non essere indelicata.

Questa situazione ha portato Oriana Marzoli a sfogarsi in lacrime, che le creano malessere e disagio in un contesto come quello del GF Vip. Una reazione questa che sembra aver colpito Luca Onestini, il quale ha cercato di rassicurarla insieme a Nikita Pelizon e Luciano Punzo. Tutti cercano di darle qualche consiglio. Secondo Luca, per esempio, Oriana dovrebbe lasciar perdere, mentre Nikita crede che un confronto con Antonino sarebbe giusto. Tutti comunque la invitano a concedersi del tempo per sé e appuntarsi la frase: “Oggi penso a me”, consigliandole poi di ripartire.

Antonino Spinalbese, che oggi sta vivendo una giornata sottotono, ha notato il malessere di Oriana Marzoli e ha chiesto ad Antonella Fiordelisi qualche informazione. Nonostante qualcuno abbia insinuato che l’influencer partenopea abbia cercato di mettere zizzania, in realtà dal video sottostante sembra che le cose siano andate diversamente. Antonella, infatti, ha risposto di non avere parlato direttamente con la coinquilina e dunque di non conoscerne i motivi. A sensazione, però, crede che oltre la questione legata ad Antonino possa esserci dell’altro sotto, forse legato al suo ex: “Magari sono tante cose. Sara ci ha parlato, io no”. Ma non ne era per niente convinta.

Effettivamente Oriana Marzoli ha avuto modo di parlare proprio con Sarah Altobello. Secondo quest’ultima dovrebbe proseguire il percorso da sola, senza Antonino e glielo ripete più volte. Lei dice di essere rimata male non solo per Spinalbese, ma anche per l’indifferenza di alcuni. Cosa succederà ora al GF Vip?