Iva Zanicchi propone De Martino e De Filippi a Sanremo

Che succederà al Festival di Sanremo? Lo vedremo ancora in Rai oppure davvero c’è la possibilità di assistere a una manifestazione in un’altra rete? Ancora è difficile a dirsi, eppure l’azienda in tal caso avrebbe già pronto un piano B da attuare. Nel mentre in tanti si stanno esprimendo sulla vicenda, tra cui Iva Zanicchi.

L’Aquila di Ligorchio è l’unica donna ad aver vinto il Festival di Sanremo per ben 3 volte e al quotidiano Libero ha detto cosa ne pensa:

«Il Festival e la Rai è un binomio che è sempre stato vincente e mi auguro resista ma non è detto che qualcun altro non possa organizzarlo bene lo stesso». Iva Zanicchi ha aggiunto: «Magari Mediaset con De Martino alla conduzione e dietro l’esperienza e la forza di una garanzia assoluta come Maria De Filippi nelle vesti di direttrice artistica. Quello sì che sarebbe il non plus ultra! Poi magari succede per davvero».

Dunque sembra proprio che a Iva Zanicchi non dispiacerebbe un Festival di Sanremo sulle reti Mediaset e soprattutto affidato a volti come Stefano De Martino e Maria De Filippi.

Le parole sul Festival

Sulla possibilità invece che possa passare al Nove il Festival di Sanremo e magari tornare nelle mani di Amadeus, Iva Zanicchi ha fatto sapere che non sarebbe male, dato che il conduttore ha presentato delle edizioni meravigliose: «Merita tutta l’ammirazione come conduttore e anche come uomo. Si è dimostrato sempre carino e rispettoso. Davvero voglio molto bene ad Amadeus…».

Secondo Iva Zanicchi, però per quanto ora sia presente Carlo Conti, lei non vedrebbe troppo lontano Stefano De Martino. Lei da tempo pare abbia predetto questa cosa e chissà non possa verificarsi in futuro.

Se ha promosso invece il cast del Festival di Sanremo 2024, Iva Zanicchi ha ammesso che non tornerebbe in gara, ma se la chiamassero come ospite lo farebbe con molto piacere.